OM : Mercato, Costa, Milik... Villas-Boas lâche des indices

Publié le 15 janvier 2021 à 19:45

Diego Costa aurait pu venir à l'OM cet hiver. Et pour cause, il est libre de tout engagement depuis la résiliation de son bail à l’Atlético de Madrid le 29 décembre dernier. André Villas-Boas a expliqué pourquoi l’attaquant hispano-brésilien ne sera pas le grand attaquant recherché par le club phocéen. Il a aussi fait le point sur le dossier Arkadiusz Milik.

OM : Diego Costa trop cher pour l'Olympique de Marseille

L'OM est toujours à la recherche d’un avant-centre décisif. Plusieurs noms, notamment Arkadiusz Milik (SSC Naples) sont sur la liste de Pablo Longoria. Mais ce dernier n’a pas une grande marge de manoeuvre, car il est sans budget pour recruter cet hiver. Justement, faute de moyens financiers, l’Olympique de Marseille s’est vite détourné de Diego Costa dont les services lui ont été proposés. André Villas-Boas a confirmé un contact avec le clan de ce dernier.

« J’ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas, je ne sais pas si c’était son agent, qui me disait qu’il voulait venir (à l'OM). […] Je pensais que c'était une blague », a-t-il révélé en conférence de presse. Mais la réponse de technicien portugais a été directe. « Diego Costa touche 16 M€ par an hors taxe. […] C'est un des meilleurs attaquants du monde, il va chercher autre chose. À ce niveau de salaire, on n'est pas capable », a repoussé André Villas-Boas.

Villas-Boas confirme des négociations en cours pour Milik

Le patron du staff technique de l’Olympique de Marseille a été interrogé sur le dossier brûlant Arkadiusz Milik. Il a fait savoir « qu’il n’a pas eu l’attaquant du Napoli au téléphone ». « Est-ce que j'ai parlé à Milik ? Non, non. On a démarré des négociations avec Naples, mais ce n'est pas confirmé et je laisse ça à Pablo Longoria », a-t-il indiqué. Si l'on se fie aux informations de Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato, l'OM a transmis une offre de 15 M€ à la direction du club napolitain, mais elle est répartie comme suit : 8 M€ + des bonus divers s'élevant à 7 M€. Or, Naples réclame 15 M€ sec !

Le coach des Olympiens évoque « un mercato très difficile et serré »

Les Olympiens se sont fait prêter les services de Pol Lirola par la Fiorentina, mais son bail est assorti d'une option d'achat. Le club a réussi à se débarrasser de Kevin Strootman. Le milieu de terrain néerlandais a été prêté au Genoa jusqu’à la fin de la saison. « C'est un mercato très difficile et serré et nous travaillons sur différentes pistes. Nous cherchons à faire des choses avec intelligence, il faut être très froid dans les négociations », a indiqué Villas-Boas.













Par ALEXIS