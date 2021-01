PSG Mercato : La piste Eriksen se complique encore

Publié le 16 janvier 2021 à 15:30

La piste Erisken se complique de plus en plus pour Leonardo. L'avenir du joueur de l'Inter envoyé régulièrement au PSG reste plus que jamais insondable. Antonio Conte semble ouvert à un transfert mais il pourrait également décider de le garder s'il lui trouve une place dans son système. L'agent du joueur lui, cherche à le faire revenir en Premier League.

Tout dépend de Conte

En difficulté à l'Inter, critiqué puis poussé vers la sortie par Antonio Conte, le nom de Christian Eriksen revient régulièrement en lien avec le PSG. Le club parisien avait des vues sur le joueur depuis un certain moment déjà et Leonardo suit encore la situation du joueur de près. Cependant, les intentions de l'Inter ne sont pas encore claires quant à l'avenir de l'international Danois. Antonio Conte avait récemment fait allusion à un rôle futur pour Eriksen dans son équipe, éloignant quelque peu l'hypothèse d'un départ. L'entraineur interiste avait déclaré à ce sujet au micro de Rai Sport :« Eriksen montre une attitude positive et travaille toujours très dur. Nous avons eu la chance de pouvoir beaucoup travailler pendant une semaine, après Noël. J'ai donc eu l’occasion de l’essayer dans un rôle différent, parce qu’en ce moment nous n’avons pas d’alternatives à Marcelo Brozovic ». Une déclaration pas tout à fait ferme et selon les informations de Sky sport Italia, Conte travaillerait toujours en coulisses pour remplacer Eriksen, mais serait résigné à le garder s'il ne trouve pas une meilleure alternative.

Plutôt Tottenham que PSG

Toujours selon Sky Sport Italia, l'agent du joueur se serait activé sérieusement ses dernières heures pour sonder des clubs de Premier League. Parmi ceux-ci, Tottenham, mais un retour chez les Spurs s'annonce d'ores et déjà compliqué compte tenu des attentes du club de Serie A. Tottenham voudrait récupérer le joueur sous forme de prêt ou dans le cadre d'un transfert gratuit, l'Inter de son côté souhaite le vendre à bon prix. Eriksen qui est aussi suivi par Wolverhamton souhaiterait en priorité retrouver la Premier League, mais un retour à Tottenham actuellement semble peu probable et les discussions avec les Wolves ne sont pas bien avancées. Selon Calciomercato.it , une autre piste pourrait être envisagée par l'Inter avec un échange Donny van de Beek / Eriksen à la clé. Conte étant très intéressé par le profil du joueur de Manchester United. Le PSG a encore une carte à jouer avec l'arrivée de Pochettino qui connait très bien le joueur, mais tout dépendra des plans d'Antonio Conte pour son milieu de terrain.













Par Hind