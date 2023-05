Menacé sur le banc de la Juventus, Massimiliano Allegri a récemment été associé au PSG, qui cherche un remplaçant à Christophe Galtier.

Alors que Christophe Galtier ne devrait pas être conservé par le Paris Saint-Germain la saison prochaine, plusieurs noms sont cités pour prendre éventuellement sa place sur le banc des Rouge et Bleu. Outre Zinédine Zidane, José Mourinho, Julian Nagelsmann et Antonio Conte, Massimiliano Allegri serait lui aussi un candidat sérieux pour le poste. D’après les informations de Tuttosport, le coach de la Juventus serait très intéressé par l’idée de prendre les rênes de l’équipe parisienne pour remporter la Ligue des Champions. De son côté, le principal concerné rétorque l'information.

Allegri : « J'ai un contrat de deux ans et je reste à 100 % »

Dans des propos rapportés par TMW, Massimiliano Allegri a déclaré devant les médias qu’il compte bien honorer son contrat avec la Juventus la saison prochaine. Lié à la Vieille Dame jusqu’en juin 2025, l’ancien milieu de terrain n’entend pas abandonner le navire au terme d’une saison compliquée. Il précise toutefois que sa direction pourra prendre la décision qui lui convient à la fin du championnat.

« J'ai un contrat de deux ans et je reste à 100 % dans mon choix, alors je décide pour moi et pas pour les autres. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des autres. Je peux seulement dire quel est mon choix, nous verrons le reste. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la fin de la saison. Nous devons voir si la Juventus participera ou non aux coupes, puis la direction fera ses évaluations », a confié Massimiliano Allegri. Un danger en moins pour Christophe Galtier qui continue de retenir son souffle à deux journées de la fin du championnat de Ligue 1.