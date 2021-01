OM : André Villas-Boas inquiet après la défaite contre Nîmes

Publié le 17 janvier 2021 à 00:55

L’Olympique de Marseille s’est incliné samedi à l’Orange Vélodrome face au Nîmes Olympique (1-2). André Villas-Boas a fait part de son inquiétude pour la suite de la saison après ce revers.

L’OM surpris au Vélodrome par Nîmes

L’Olympique de Marseille a concédé sa deuxième défaite de la semaine samedi au Vélodrome. Battu par le PSG mercredi lors du Trophée des champions, l’OM a été dominé à domicile par le Nîmes Olympique. Deux réalisations de la recrue Niclas Eliasson (55e, 58e) ont permis aux visiteurs de repartir avec les trois points de l’antre marseillais. Dario Benedetto a sauvé l’honneur des siens en fin de match (85e) sans pour autant semer leur révolte. Suite à cette défaite, le club phocéen cale à la 6e place et pourrait voir l’écart se creuser avec le Stade rennais (5e). Le SRFC peut prendre 4 points d’avance sur l’OM en cas de victoire ce dimanche contre Brest. Une perspective qui ne réjouit guère André Villas-Boas. L’entraîneur marseillais a laissé parler son spleen après la rencontre.

Le coup de gueule d’ André Villas-Boas

« On n’a pas été bons, avec un mauvais état d’esprit. Je ne suis pas content de ce manque d’envie. On peut faire beaucoup mieux, je ne reconnais pas cette équipe. Normalement, on doit gagner ce match, même avec cet état d’esprit. On a été très mauvais et on paie un prix très cher », a lâché le coach de l’OM. Frustré à la fois par le résultat et l’attitude des siens, André Villas-Boas estime que son équipe doit demander « pardon » aux supporters. La série de mauvais résultats actuelle ne les honore pas selon le coach du club phocéen. Pour le technicien portugais, le mercato peut déteindre sur les performances de son équipe.

Marseille perturbé par le mercato ?

« Il y a des fins de contrat, des joueurs qui arrivent, d’autres qui partent. C’est peut-être ça dont on paie le prix. Il ne suffit pas de parler d’envie pour que tout revienne à la normale. On est un peu inquiet pour la suite », a indiqué André Villas-Boas. Après cette deuxième défaite en une semaine, Marseille va tenter de relever la tête mercredi prochain contre le RC Lens. Il s’agit d’un match en retard comptant pour la 9e journée de Ligue 1.













Par Ange A.