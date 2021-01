FC Nantes : Le coup de gueule d’Alban Lafont après Lens

Publié le 18 janvier 2021 à 04:00

Le FC Nantes a été accroché par le RC Lens dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1. Alban Lafont a exprimé son ras-le-bol suite à cette nouvelle contreperformance des siens.

Encore un nul pour le FC Nantes de Domenech

Pendant près d’une heure, Raymond Domenech pensait enfin tenir son premier succès avec le FC Nantes. Mais au final, les Canaris ont concédé un but de Gael Kakuta (81e) lors de leur match contre le RC Lens. Un but qui a permis aux Sang et Or de ramener un point de La Beaujoire. Contre le club artésien, le club des bords de l’Erdre a enchaîné un dixième match de suite sans victoire. Les Jaune et Vert restent sur une série de trois nuls depuis l’installation de Raymond Domenech. Suite à ce nouveau nul, Nantes pointe désormais à la 17e place de Ligue 1, avec trois points d’avance sur Nîmes, barragiste.

Alban Lafont remonté après Lens

Cette nouvelle contreperformance irrite Alban Lafont. Le portier du FC Nantes l’a fait savoir en conférence d’après-match. Le portier nantais a interpellé sa défense. Il en a surtout marre de ne pas pouvoir réaliser plus souvent des clean-sheet. « J’en ai marre de prendre des buts. Quand on est gardien de but, on n’aime pas ça. On savait que Lens avait beaucoup de qualité sur les coups de pied arrêtés, on a mis l’accent dessus. Malheureusement, on prend un but que l’on aurait pu éviter », a déploré le portier du FCN. Celui-ci estime également que son équipe méritait un meilleur résultat. « Vu la physionomie du match, c’est quand même décevant de ne pas terminer le match avec les trois points. On a mené pendant quasiment 60 minutes, c’est rageant », a lâché le dernier rempart nantais. Le club des bords de l’Erdre va tenter de mettre fin à sa mauvaise passe actuelle dimanche prochain contre le FC Metz. Un match qui s’annonce compliqué tant les Grenats viennent de faire chuter Lyon.













Par Ange A.