FC Nantes, Fiorentina Mercato : Alban Lafont vers la sortie ?

Publié le 25 décembre 2020 à 08:15

Prêté pour deux saisons au FC Nantes avec option d’achat, Alban Lafont ne devrait plus mettre long feu dans la cité des Ducs. Le portier de 22 ans aurait même déjà opéré un choix fort pour la suite de sa carrière.

Alban Lafont sur le départ au FC Nantes ?

Revenu en Ligue 1 en 2019, Alban Lafont engrange du temps de jeu et de l’expérience après une année compliquée en Italie. Le portier est prêté pour deux saisons au FC Nantes par la Fiorentina. Le club des bords de l’Erdre dispose d’ailleurs d’une option d’achat estimée à 7 millions d’euros. Mais avec la crise qui affecte les finances du club et les remous en interne, l’avenir du natif de Bobo-Dioulasso pourrait s’écrire loin de Nantes. « Je ne sais pas encore ce qui va se passer. On discutera avec la direction du FC Nantes et les personnes qui s’occupent de moi en temps voulu », avait-il confié en conférence de presse après la défaite contre l’OL (3-0). Encore sous contrat avec La Viola jusqu’en 2024, l’international Espoirs tricolore (11 sélections) ne fait pas d’un retour en Italie une priorité.

De nouveaux émissaires pour préparer l’après-Nantes ?

« L’Italie ? Ça reste une option puisque j’appartiens encore à La Fiorentina. Mais ce n’est pas un objectif. Il faudra trouver le club idéal pour continuer de grandir », avait-il souligné. Pour trouver le club en question, Alban Lafont dispose de nouveaux agents. Comme le révèle Ouest France, Jean-Baptiste Ginies et Loïc Alvarez défendent depuis novembre les intérêts du jeune portier. Reste plus qu’à savoir où il rebondira en cas de départ de Nantes l’été prochain.













Par Ange A.