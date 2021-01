OL : Décision à venir de Rudi Garcia pour Anthony Lopes

Publié le 18 janvier 2021 à 12:30

L'OL s’est incliné devant le FC Metz (0-1, 90'+1), dimanche, à Décines. Anthony Lopes est mis en cause pour sa sortie hasardeuse en toute fin de match. Après la défaite, Rudi Garcia a annoncé une discussion avec le gardien de but n°1 de l’Olympique Lyonnais, afin de trouver une solution à son souci.

OL : Rudi Garcia veut régler le souci d'Anthony Lopes

Le FC Metz a infligé une défaite à l'OL, grâce au but de Aaron Leya Iseka, dans le temps additionnel. Sur l’action du but des Messins, Anthony Lopes n’est pas du tout exempt de tout reproche. Cependant, Rudi Garcia a encore défendu le dernier rempart de son équipe. « C’est le gardien d'une équipe qui domine ses matchs et qui joue haut, il doit se comporter comme un libéro. Il a cette qualité-là d'aller vers l'avant, de bien lire les trajectoires et d'intervenir quand il faut intervenir », a-t-il souligné en conférence de presse. « Sur le but, il sort à contretemps, mais l'erreur ne vient pas que de là. Elle vient aussi au départ quand on a le ballon, on ne doit pas le perdre dos au jeu notamment », a expliqué le coach de l'OL.

Notons qu’Anthony Lopes est souvent critiqué pour ses sorties jugées dangereuses et son engagement lorsqu’il va au duel. Mais ces dernières semaines, il semble parfois hésitant avant d’aller au contact, craignant de confirmer la mauvaise réputation dont il est victime. Ayant pressenti cela, Rudi Garcia pense avoir la solution au souci du portier de 30 ans. « On discutera avec lui. S'il est perturbé par le fait de ne pas vouloir faire de fautes. Si c'est le cas, il faut changer ça pour qu'il retrouve la normalité de son jeu », a-t-il déclaré.

Les sorties dangereuses du gardien de but de l'Olympqiue Lyonnais

Pour mémoire, le gardien de but international portugais est pointé du doigt pour ses sorties violentes depuis février 2014, suite à un coup inutile à Modou Sougou contre Evian Thonon-Gaillard. Les gestes dangereux du gardien de but de l'Olympique Lyonnais se sont multipliés en Ligue 1 : contre Kylian Mbappé du PSG, en janvier 2018, face au Rennais Adrien Hunou en mars 2019, contre Alvaro Gonzalez (OM) le 4 octobre 2020 ou encore face à Romain Thomas (Angers SCO) en novembre 2020.













Par ALEXIS