Barça : Messi pète un plomb, signe de plus du malaise ambiant

Publié le 18 janvier 2021 à 11:00

Le Barça s'est incliné en finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao (2-3 ap) dimanche soir. Un match pour lequel Lionel Messi avait tout fait pour jouer, après une légère blessure contractée il y a quelques jours. Finalement titulaire, l'Argentin a laissé brillé Antoine Griezmann, qui a inscrit un doublé, et a étalé toute sa frustration du moment.

La frustration de Messi au Barça s'exprime de nouveau

La soirée face à l'Athletic Bilbao a été compliqué pour Lionel Messi et le FC Barcelone. Alors que les Catalans sont en plein marasme en interne, avec un report des élections présidentielles pour cause d'aggravation de la situation sanitaire locale, initialement prévues le 24 janvier, le club espérait donner un peu de joie à ses supporters et un peu de sérénité dans les bureaux en remportant la Supercoupe d'Espagne. Mais le Barça est tombé sur une grosse équipe de Bilbao qui n'a rien laissé, à part deux buts, à Antoine Griezmann et ses coéquipiers. Les Basques ont poussé les Barcelonais en prolongation avant de planter le coup final et de s'offrir le titre, après avoir sorti le Real Madrid en demi-finale. Une belle performance qui s'est terminée par l'expulsion de Lionel Messi. L'Argentin, visiblement très frustré et pas maître de ses émotions, a envoyé valdinguer son adversaire Villalibre à la 119e minute, récoltant un carton rouge et sujet à une suspension de plusieurs matches.

Mercato : le PSG regarde tout ça de très près

La frustration de la star de Barça n'est pas anodine. Sa situation est compliqué, entre sa prolongation tant attendue par ses fans et un départ qui se fait plus que probable et qui serait un véritable tremblement de terre sur la planète foot. Le report des élections ne va pas arranger les choses, alors que des tensions existent dans le vestiaire qui serait plus que jamais divisé selon la presse espagnole. Cette dernière n'a d'ailleurs pas épargné Lionel Messi après son rouge reçu contre Bilbao. "Sans foi", titre d'ailleurs le Mundo Deportivo, photo de l'Argentin quittant le terrain tête basse à l'appui. S'il fallait un signe de plus aux supporters du PSG pour voir Messi quitter le Barça, ce dernier acte de frustration pourrait en être un. Alors que le huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone approche à grands pas, l'avenir de Messi semble s'éloigner de jour en jour du Barça.













Par Matthieu