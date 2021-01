OM Mercato : Villas-Boas lâche des indices sur son avenir

Publié le 18 janvier 2021 à 18:00

André Villas-Boas est dans sa dernière année de contrat à l'OM. Plus précisément, son bail de deux saisons finit le 30 juin 2021. Sera-t-il reconduit ou pas ? Le concerné a répondu à la question en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport.

OM : Villas-Boas sait que les résultats ne sont pas en sa faveur

Arrivé à l'OM en juillet 2019, André Villas-Boas n’a plus que 5 mois de contrat avec le club phocéen. Éliminé de façon humiliante en Ligue des champions (5 défaites et une victoire), l’Olympique de Marseille est loin du podium de la Ligue 1, même s’il a deux matchs en moins. Les Olympiens sont 6es avec 32 points. Ils ont 8 points de moins que l’OL, actuel 3e du championnat et 10 points de retard sur le PSG et son dauphin, le LOSC. De plus, ils ont perdu le trophée des champions devant le PSG et ont concédé une défaite au Nîmes Olympique, alors lanterne rouge de la Ligue 1. Des résultats qui vont compter dans la décision des premiers responsables de l’Olympique de Marseille lors de la reflexion sur l’avenir du technicien portugais.

Conscient de cette réalité, ce dernier ne peut pas trop s’avancer sur la question sur son futur. « Si on arrive à la fin (de mon contrat, ndlr), on arrive à la fin », a déclaré André Villas-Boas. À la question de savoir s’il est toujours dans l’optique de prolonger, il a répondu : « Je ne sais pas... Ce n'est pas le moment. On a eu une mauvaise prestation en Ligue des champions et en ce moment on n’a pas le droit de penser à une prolongation ».

L'entraîneur de Marseille s'en remet à la direction

En effet, l’ex-manager de Tottenham n’a pas toutes les cartes en main concernant son futur à l'OM. « C’est plutôt à la direction d'établir, si c'est un souci ou non vis-à-vis des joueurs. Mais moi, j'ai de bons indicateurs avec les joueurs, et ça ne change rien », a-t-il admis. Pour se donner les moyens d’être conservé après juin 2021, l’entraîneur des Marseillais concentre toute son énergie sur le championnat, afin de redresser la barre du club logé au Vélodrome. « Je suis à 100% dans le prochain jusqu'à juin ».













Par ALEXIS