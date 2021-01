OM Mercato : Le nouveau rôle de Payet fera grincer des dents

Publié le 19 janvier 2021 à 15:50

Dimitri Payet compte bien poursuivre son aventure à l'OM pour un bon moment. De retour au club en 2017, le joueur, passé par West Ham entre ces deux périodes marseillaises, a prolongé jusqu'en 2024, où il aura alors 37 ans. Il sera alors temps de parler reconversion, mais le nouveau contrat de Payet comprend déjà une clause afin qu'il intègre l'équipe dirigeante. Et son rôle risque de ne pas plaire à tout le monde du côté de Marseille.

Dimitri Payet s'inscrit dans la durée à l'OM

S'il y en a bien un à l'OM qui ne devrait pas quitter le club au mercato estival, c'est Dimitri Payet. Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille compte bien s'inscrire dans la durée au sein d'un club où il a fait son retour en 2017 et compte près de 250 matches en Ligue 1 comme en Coupe d'Europe. Sous contrat désormais jusqu'en 2024, le Réunionnais aura 37 ans au terme de celui-ci. Pour prolonger, il avait d'ailleurs fait de gros efforts financiers en réduisant son salaire. "J’avais besoin d'avoir une stabilité, de savoir où on allait. Ne plus se poser des questions après chaque offre au mercato. L’idéal pour moi c'était de rester jusqu'à la fin, avait expliqué le joueur à L'Equipe. J'ai souvent dit que j'aimais ce club, que ma famille s'y sentait bien. Le geste a germé dans ma tête quand le président a dit que les joueurs devaient faire des efforts. Qui mieux que moi pour montrer l'exemple. Aimer le club le dire c'est bien, le monter c'est mieux. Je veux vraiment faire partie de l'OM et l'aider à grandir."

Un futur poste à risque pour le milieu offensif marseillais

Et l'ancien international français compte bien s'inscrire dans la durée à Marseille, y compris après sa carrière de joueur. Il en avait déjà fait part, mais les choses semblent se préciser. Pour le journaliste de L'Equipe, Mathieu Grégoire, le choix de Payet et de la direction olympienne de continuer l'aventure ensemble découle des clauses inscrites dans le nouveau contrat du joueur, qui se destine à un poste de dirigeant à l'OM. "Le move Payet de l’été dernier me laisse, depuis ce jour-là, dans un océan de perplexité. Sur le plan comptable, à la rigueur, pourquoi pas le lissage, mais quelle vision y avait-il derrière ? Pour moi, le [choix] idéal aurait été de le libérer en juin 2021, il aurait trouvé un bon contrat. Si ça travaille bien, il peut glaner trois ans ailleurs. Sauf qu’il les comparera désormais à ces trois ans à l'OM, plus un poste de dirigeant après." Et concernant ce futur poste, Mathieu Grégoire quoi savoir de quoi il en retourne. "Quel rôle pour sa reconversion ? Directeur du recrutement, normalement." Au côté de Pablo Longoria, head of football ? Un futur poste qui devrait laisser perplexe une partie des supporters de l'OM et en fâcher d'autres...













Par Matthieu