OL Mercato : Une piste sérieuse déjà abandonnée par Juninho ?

Publié le 20 janvier 2021 à 11:15

L’intérêt de l'OL pour Gonzalo Montiel a été révélé il y a quelques semaines. Mais depuis l’ouverture officielle du mercato hivernal, le dossier de l’Argentin de River Plate n’a pas bougé. Il existe bel et bien une raison au recul de l’Olympique Lyonnais.

OL : une recrue trop chère pour Lyon ?

Le média TyC Sports a révélé depuis fin décembre que l'OL a coché le nom de Gonzalo Montiel sur son calepin en vue d’un transfert cet hiver. Juninho cherche en effet un défenseur latéral droit pour renforcer l’équipe de Rudi Garcia qui n’a que Léo Dubois (26 ans) au poste. Prêté gratuitement par la Juventus, Mattia De Sciglio (28 ans) est la doublure de l’international Tricolore. Toutefois, il n’appartient pas à l’Olympique Lyonnais et devrait retourner à Turin au terme de son contrat en juin 2021. Concernant Gonzalo Montiel, le directeur sportif des Gones apprécie certes son profil, mais River Plate n’a pas du tout l’intention de le céder aussi facilement cet hiver. Malgré la crise économique, due à la pandémie de covid-19, le club argentin exigerait 20 millions d'euros pour le transfert de l’international Albiceleste (6 sélections). Ce montant est en effet la clause libératoire fixée pour l’arrière droit de 23 ans. Et les dirigeants argentins ne souhaitent pas la baisser.

Gonzalo Montiel à Lyon à l'issue de son contrat ?

Ce montant a évidemment refroidi l'OL, pour l’instant, mais le dossier Gonzalo Montiel pourrait bien se réchauffer. Le joueur arrive en fin de contrat en juin 2021. Et s’il ne prolonge pas avec le club de Buenos Aires, il sera libre de s’engager avec le club de son choix l’été prochain. Lyon a donc la possibilité de le récupérer sans payer d'indemnités de transfert dans cinq mois et de débuter dès maintenant les négociations. Et "La Banda Roja" serait la grande perdante dans l’affaire.













Par ALEXIS