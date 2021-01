LOSC Mercato : Bonne nouvelle, un départ repoussé à l'été

Publié le 20 janvier 2021 à 16:00

Olivier Létang, nouveau président du LOSC après le congédiement de Gérard Lopez, a promis à son entraîneur Christophe Galtier de conserver une équipe compétitive pour la deuxième partie de saison de Ligue 1. Si quelques départs, déjà dans les tuyaux avant l'arrivée de Létang, ont été confirmés, le président de Lille OSC devrait tenir sa promesse.

Mercato : des départs au LOSC, mais sans conséquence

Lors de son intronisation au poste de président du LOSC, Olivier Létang avait été très clair : "Concernant le mercato de janvier, nous n’avons aucune obligation de vendre. L’objectif est de garder la meilleure équipe possible." Pas question pour l'ancien patron du Stade Rennais de se mettre à dos les supporters et Christophe Galtier, qui formait un solide trio avec Gérard Lopez et Luis Campos. Ainsi, et presque trois semaines après l'ouverture du marché des transferts, Lille ne s'est pas vraiment dégarni. Certes, Adama Soumaoro a quitté le Nord pour Bologne, mais le départ du défenseur central était déjà plus ou moins attendu depuis cet été. Parallèlement, les Nordistes ont libéré Agim Zeka, jeune ailier de 22 ans, prêté au club satellite de Mouscron. Ce dernier n'entrait pas dans les plans de Christophe Galtier et a été prié d'aller voir ailleurs.

Quel avenir pour Zeki Çelik ?

Une des craintes lilloises était de voir partir le latéral Zeki Çelik cet hiver. Arrivé au LOSC en 2018, le Turc suscite l'intérêt de plusieurs écuries européennes. Everton, en Premier League, mais aussi l'AS Roma en Italie se sont mis sur les rangs pour recruter le joueur dès ce mercato d'hiver. Mais les Dogues ont mis la barre haute en demandant 15 millions d'euros, pas moins, pour Çelik. Selon le média turc TRT Spor, le latéral de 23 ans vise plutôt le club de Serie A que l'équipe de Carlo Ancelotti. Mais les Romains n'ont pas les moyens de débourser la somme demandée par les Lillois cet hiver. La Roma attendrait donc la fenêtre de transfert estival pour faire une offre concrète au LOSC. Les Nordistes avaient recruté Zeki Çelik pour seulement 1,5 million d'euros en 2018. 15% du montant de la vente du joueur reviendra à son ancien club d'Istanbulspor s'il est vendu moins de 15 millions d'euros. Au-delà, 20% du transfert reviendront à l'équipe de la capitale turque.













Par Matthieu