RC Lens : Les Sang et Or savourent leur succès au Vélodrome

Publié le 21 janvier 2021 à 02:05

Le RC Lens a renoué avec le succès mercredi sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Franck Haise et ses poulains n’ont pas caché leur satisfécit après ce précieux succès (0-1) à l’Orange Vélodrome.

Le RC Lens surprend l’OM au Vélodrome

Après trois matchs sans victoire, le RC Lens a retrouvé le chemin du succès. Mercredi, les Sang et Or ont dominé l’Olympique de Marseille (0-1) à l’Orange Vélodrome pour mettre fin à leur disette. Une réalisation de Simon Banza peu avant l’heure de jeu a suffi à Lens pour créer la surprise. La rencontre comptait pour la 9e journée. Elle avait été reportée à cause de nombreux cas de Covid-19 dans l’effectif lensois. Grâce à sa victoire, le club artésien occupe désormais la 7e place de Ligue 1. Il ne compte plus qu’un point de retard sur Marseille (6e). Après la rencontre, Franck Haise n’a pas manqué de saluer la performance des siens qui se replacent dans la course à l’Europe.

La satisfaction de Franck Haise après Marseille

Pour le coach du RC Lens, cette victoire à Marseille est « très méritée ». « L’idée était d'être capable de jouer, on savait qu'on pouvait le faire […] Sur le but, c’est les ajustements qu’on avait demandés à la pause, pour trouver le surnombre à l’intérieur et puis trouver les pistons un peu plus haut pour amener des centres. Le centre est parfait, le but est magnifique », a déclaré Franck Haise selon les propos relayés par L’Équipe. Comme le technicien lensois, Seko Fofana et Jean-Louis Leca ont réagi à ce succès. S’ils se réjouissent du résultat, le milieu de terrain et le gardien de but n’oublient pas l’objectif principal de la saison.

Un objectif modeste pour le Racing cette saison ?

Pour les deux hommes, le RC Lens joue le maintien pour son retour dans l’élite. « Au vu du classement, c’est une bonne chose mais il ne faut pas se tromper d’objectif. Nous on doit penser au maintien et espérer mieux. On verra où ça va nous mener, il reste encore pleins de matchs, c’est à nous de bien les enchaîner », a confié Seko Fofana. « Notre objectif principal c’est le maintien, après s’il arrive plus vite que prévu, les objectifs seront revus à la hausse. Il faut féliciter toute l’équipe, tout le staff et les dirigeants qui ont bâti cette équipe, et qui font un boulot formidable », a lâché Jean-Louis Leca. Victorieux de Marseille, le Racing reçoit l’OGC Nice samedi pour la 21e journée de Ligue 1.













Par Ange A.