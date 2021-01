OM Mercato : Battu par Lens, Villas-Boas cash sur son avenir

Publié le 21 janvier 2021 à 00:35

Mercredi, l’Olympique de Marseille a concédé une deuxième défaite de rang à domicile contre le RC Lens (0-1). André Villas-Boas est revenu sur le revers de l’OM après la rencontre. L’occasion pour le technicien portugais d’évoquer son avenir avec le club phocéen.

L’OM battu au Vélodrome par le RC Lens

L’Olympique de Marseille est en panne. Mercredi, Marseille s’est de nouveau incliné au Vélodrome contre le RC Lens (0-1). La lumière côté Sang et Or est venue de Simon Banza, buteur avant l’heure de jeu (59e). Il s’agit de la deuxième défaite consécutive à domicile pour l’OM. Les Olympiens s’étaient inclinés lors de la dernière journée contre le Nîmes Olympique (1-2). Contre Lens, le club phocéen enchaîne surtout un troisième match sans victoire en championnat. Cette rencontre en retard comptait pour la 9e journée de Ligue 1. En cas de victoire, Marseille (6e) aurait pu revenir à un point du Stade rennais (5e). Suite à ce revers, les hommes d’André Villas-Boas ne comptent plus qu’une unité d’avance sur leur bourreau du soir. Le technicien portugais s’est d’ailleurs justifié après la nouvelle défaite des siens.

La raison de la défaite de l’OM selon Villas-Boas

Pour le coach de l’OM, son équipe a été éprouvée par la sortie sur blessure de Valentin Rongier. « La blessure nous a fait beaucoup de mal. On a perdu de l’intensité et cela a changé le cours du match. Ils ont maitrisé la possession du ballon ensuite. C’est une équipe avec beaucoup d’automatismes et ils ont mérité la victoire. On n’a pas créé. On a eu plus d’occasions en première mi-temps. Avec le changement, on a perdu ce contrôle », a expliqué André Villas-Boas au micro de Téléfoot. L’entraîneur marseillais se félicite toutefois de l’état d’esprit de ses poulains. Pour lui, « les mecs ont donné ce qu’ils avaient ».

AVB menacé après Lens ?

Après la rencontre, André Villas-Boas a également évoqué son avenir. S’il se sait désormais sur la sellette après cette nouvelle contreperformance, le Portugais n’entend pas encore rendre le tablier. « Pour mon futur, je reste à disposition de ma direction, je ne suis pas là pour leur casser les couilles. Quand ils décideront que je ne serai plus au niveau des résultats, je pars. Ils n’ont pas besoin de me virer. S’ils ont besoin de changement, je suis disponible », a confié le technicien lusitanien.













Par Ange A.