RC Lens : Haise, sans certains cadres, prêt à souffrir à l'OM

Publié le 19 janvier 2021 à 16:20

Le RC Lens se déplace au stade Vélodrome, mercredi (21h), pour y jouer, face à l'OM, le match reporté de la 9e journée de Ligue 1. À ce moment-là, l'effectif de Franck Haise était touché de plein fouet par le Covid-19, forçant la Ligue à prendre la décision de décaler la rencontre. Peut-être un point positif pour les Lensois, qui vont jouer des Marseillais sur une mauvaise dynamique.

Le RC Lens toujours sans Badé et Jean

Alors que la phase retour du championnat de France vient de débuter, le RC Lens et l'Olympique de Marseille vont jouer leur match aller, mercredi (21h) au Vélodrome. Dans quinze jours, les deux équipes se retrouveront à Bollaert pour le retour. Si l'effectif de Franck Haise est désormais épargné par le Covid-19, l'entraîneur Sang et Or devra néanmoins faire sans quelques jours. "Il n'y a pas de changement par rapport à dimanche (et le match à Nantes, ndlr). Loïc Badé et Corentin Jean, ça va mieux, mais ne seront pas aptes. Ils sont en réathlétisation. Yannick Cahuzac est suspendu." Des absences en défense, au milieu et en attaque préjudiciable pour Franck Haise.

Avec un calendrier très resserré, difficile pour le coach lensois de bien préparer la rencontre. "Les titulaires de Nantes ont fait essentiellement des soins et de la récupération, avec un peu d'activité en salle, mais cela a été léger", a précise Franck Haise. Et les remplaçants n'ont pas vraiment brillé à l'entraînement. "Les autres ont fait une séance, pas bonne mais moyenne, avec des jeunes de la formation. Ce n'était pas les titulaires. D'habitude, je suis satisfait, très souvent même. Là, c'est juste une remarque. Évidemment, pour ceux qui jouent peu ou moins, il faut être à 100% sur toutes les séances." Ce que n'a pas constaté l'entraîneur artésien en ce début de semaine.

L'OM reste un poids lourd de la Ligue 1

Face au RCL, l'OM va s'aligner avec un sérieux manque de confiance. Les joueurs d'André Villas-Boas restent sur une défaite à domicile contre la lanterne rouge de Ligue 1, Nîmes (1-2) et restent sur des résultats en dents de scie en 2021, globalement décevants. Marseille sera par ailleurs privé de Boubacar Kamara au milieu de terrain et de Jordan Amavi au poste de latéral. Pour Dario Benedetto et Steve Mandanda, qui restent incertains, il reste une possibilité de les voir alignés face aux Lensois. "Je n'ai pas de doute sur la motivation de l'OM contre nous et pas non plus sur la qualité de l'équipe. Je m'attends à un match très compliqué, a prévenu Franck Haise. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour jouer l'OM. Je sais qu'on aura des joueurs extrêmement motivés en face de nous. A nous de faire notre match, c'est le plus important." Et de retrouver le goût de la victoire qui échappe au RC Lens en 2021.













Par Matthieu