OM Mercato : Les vérités de Villas-Boas sur le cas Sanson

Publié le 21 janvier 2021 à 08:00

Au sortir de la défaite de Marseille contre Lens, André Villas-Boas a fait le point sur le dossier Morgan Sanson. Le milieu de l’ OM est sur le départ et notamment courtisé en Premier League.

André Villas-Boas rétablit la vérité pour Sanson

Mercredi, l’Olympique de Marseille s’est incliné contre le RC Lens (0-1) à l’Orange Vélodrome. La titularisation de Morgan Sanson contre les Sang et Or a constitué une petite surprise. L’avenir du milieu de terrain semble s’écrire loin de l’ OM. L’ancien montpelliérain est notamment annoncé en Angleterre. Une offre d’un courtisan anglais est même déjà parvenue à la table des dirigeants marseillais. Mais comme l’a révélé André Villas-Boas, cette proposition est loin de répondre aux attentes du club. « Morgan, il a eu une offre très faible d’Aston Villa, qui a été refusée immédiatement. Il est avec nous et concentré. Il a fait un très bon match ce soir sur l’aspect des efforts », a confié le technicien portugais à Téléfoot.

Une nouvelle offre attendue ?

Courtisan de Morgan Sanson, Aston Villa s’est incliné (2-0) sur la pelouse de Manchester City. Les Villans comptent sur la combativité du milieu de l’ OM pour étoffer leur entrejeu. Reste plus qu’à savoir si l’actuel 11e de Premier League reviendra à la charge avec une meilleure proposition. Pour rappel, l’Olympique de Marseille avait déboursé 9 millions d’euros en 2017 pour signer Sanson. Celui-ci est encore sous contrat jusqu’en 2022. Mais il s’agit d’une échéance hypothétique, tant il ne sera pas retenu par le club phocéen en cas d’offre intéressante. Il était déjà proche d’un départ de Marseille l’été dernier. Mais aucune offre n’avait répondu aux attentes de sa direction.













Par Ange A.