ASSE : Enfin de bonnes nouvelles avant le derby contre l'OL

Publié le 21 janvier 2021 à 14:35

L'ASSE reçoit l'OL au stade Geoffroy-Guichard, dimanche (21h), pour un derby plein d'incertitudes. L'effectif de Claude Puel a été violemment touché par le Covid-19, avec dix joueurs testés positifs, ainsi que des membres du staff. Si l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a demandé un report de la rencontre à la Ligue, il devrait pouvoir néanmoins compter sur plusieurs retours.

ASSE - OL : Claude Puel dans l'incertitude

Les règlements sont parfois cruels et obtus. Dimanche, sur le terrain du RC Strasbourg, dix joueurs de Saint-Etienne n'ont pu prendre part à la rencontre pour cause d'infection au Covid-19. Le match n'a pas été reporté, car il faut dix absents pour rendre celui-ci effectif. "On nous a intimé de jouer le match car il n'y avait pas d'autres solutions à cause du règlement, a expliqué Puel, mardi, en conférence de presse. Tant que l'on avait un gardien et seulement dix joueurs positifs on était obligé réglementairement de jouer. Il en sera de même contre Lyon. On espère pouvoir récupérer un effectif un peu plus normal afin d'avoir une certaine équité pour disputer nos matches." Des propos tenus par visioconférence par l'entraîneur de l'ASSE, lui aussi touché par le coronavirus. Les Verts ont subi une courte défaite sur la pelouse des Alsaciens (0-1) et restent scotchés à la 16e place de Ligue 1, alors qu'approche le derby contre l'OL, dimanche (21h).

Ligue 1 : des retours importants contre l'Olympique Lyonnais

"Sur le prochain match face à Lyon, six joueurs ne seront pas disponibles. Quatre joueurs pourraient revenir dans le circuit réglementaire, avec une reprise d'entraînement la veille ou le jour du match. C'est la problématique de notre semaine. On a une semaine complètement dingue. Normalement, on va devoir jouer ce match. Même si les joueurs ne sont pas opérationnels et avec un staff qui revient progressivement. On demande le report, bien entendu, mais il y a un règlement et si on ne le respecte pas, on perd le match." Claude Puel ne se montrait pas optimiste mardi, mais il a enfin reçu de bonnes nouvelles pour son ASSE.

Le défenseur central Timothée Kolodziejczak devrait être disponible contre l'Olympique Lyonnais, tout comme le milieu offensif Romain Hamouma, dont les derniers tests se sont révélés négatifs. Il en va de même pour Denis Bouanga et Zaydou Youssouf, qui devraient être de retour dans le groupe mais manqueront probablement au milieu de terrain et à l'attaque de l'ASSE dimanche. En face, l'OL sera privé de Lucas Paqueta. Le Brésilien est suspendu après son carton jaune reçu face au Stade Rennais.













Par Matthieu