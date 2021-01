OM Mercato : Un indésirable a enfin trouvé une porte de sortie

Publié le 21 janvier 2021 à 19:35

En grande difficulté sportive, l'OM vit également un mercato très agité. Alors que les arrivées ne devraient plus tarder à être officialisées, le club s'active au rayon des ventes pour assainir les comptes ou se débarrasser de trop gros contrats. Cela tombe bien, un véritable fardeau devrait définitivement partir du club, pour le plus grand bonheur des fans olympiens.

L'aventure chaotique de Kostas Mitroglou à l'OM

Recruté en toute fin du mercato d'été 2017 dans la peau du fameux grand attaquant recherché depuis des années à Marseille, Kostas Mitroglou apparaît aujourd'hui comme l'un des plus gros flops de l'histoire du club phocéen. Arrivé de Benfica où il avait enchaîné les buts et les titres, le natif de Kavala n'a jamais marqué positivement les esprits du côté de la Canebière. Multipliant les blessures et les performances moribondes, Mitroglou est littéralement devenu une punchline dans les Bouches-du-Rhône. Auteur de treize buts en trente rencontre lors de sa première saison sous la houlette de Rudi Garcia, le buteur de 32 ans n'est jamais rentré dans les plans d'André Villas-Boas. Prêté successivement à Galatasaray et au PSV Eindhoven, le joueur formé à l'Olympiakos est poussé vers la sortie depuis un certain moment.

Mercato : l'Aris Salonique le veut

Son salaire conséquent, environ 300 000 euros par mois, pèse énormément dans les finances marseillaises, déjà dans le rouge, et Mitroglou est payé pour ne rien faire alors que son contrat expire en juin. Selon le média hellène Sportime, l'Aris Salonique voudrait néanmoins s'offrir l'international grec (65 sélections, 17 buts) en qui ils voient le successeur parfait à Cristian Lopez, ancien lensois, en partance. Au préalable, l'actuel quatrième du championnat de Grèce souhaiterait voir Mitroglou résilier son contrat avec l'OM. Une requête auquel le board olympien devrait facilement accédé, pour qui cette offre semble inespérée alors que les pourparlers sont rapides selon la publication grecque. Le dénouement de la vente de ce flop monumental devrait donc arriver dans les prochains jours.













Par Chemssdine