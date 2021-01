Stade Rennais Mercato : Une porte de sortie pour Rugani ?

Publié le 22 janvier 2021 à 13:05

Très actif dans le sens des arrivées lors du mercato d'été, le Stade Rennais passe désormais son hiver à dégraisser ou réparer les petites erreurs de casting des mois précédents. Ainsi, plusieurs joueurs sont sur le départ et l'Italien Daniele Rugani pourrait en faire partie. Arrivé de la Juventus, le défenseur pourrait voir son prêt rompu, comme cela a failli être le cas avec Dalbert.

Mercato : les ajustements du Stade Rennais

Le Stade Rennais a retrouvé des couleurs en Ligue 1, après un automne très compliqué, marqué par le rythme effréné de la Ligue des champions. Les hommes de Julien Stéphan pointent à la 5e place, au contact des échappés en tête du championnat, avant de recevoir le LOSC de Christophe Galtier, dimanche (17h), leader ex-aequo avec le PSG. Grâce à ce renouveau, le SRFC a pu voir le mercato hivernal plus sereinement. Pas vraiment nécessaire de se renforcer, à moins d'une jolie occasion, et surtout la possibilité de dégraisser sur le marché des transferts. Ainsi, James Léa-Siliki pourrait rejoindre Ismaïla Sarr du côté de Watford en Championship, la 2e division anglaise. Le Stade Rennais et le club anglais négocieraient pour le milieu de terrain en vue d'un prêt avec option d'achat, selon RMC. Dans le même temps, Yann Gboho et le Nîmes Olympique se rapproche également pour un prêt, tandis que l'attaquant Georginio Rutter, qui a signifié son refus de prolonger, filerait à Hoffenheim en Bundesliga.

Quelques couacs à réparer pour Rennes ?

Enfin, la question de réparer certaines erreur de casting du mercato estival s'est posée, notamment avec Dalbert Henrique. Le latéral brésilien, qui appartient à l'Inter Milan, a bien failli partir du côté du Real Valladolid en Espagne. Mais le joueur s'est rétracté au dernier moment, annonçant son désir de rester en Bretagne et en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. L'autre déception du mercato de Florian Maurice, c'est l'Italien Daniele Rugani. Après des premières performances peu enthousiasmantes, le défenseur central s'est blessé à Séville en Ligue des champions courant octobre et n'a toujours pas fait son retour, même s'il en est proche. Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur appartenant à la Juventus pourrait filer dès cet hiver vers la Lazio Rome. Le club de Serie A cherche un remplaçant à Luis Felipe, blessé pour plusieurs mois. Toujours selon le journal italien, Daniele Rugani serait bien la priorité des Biancocelesti.













Par Matthieu