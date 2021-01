ASSE Mercato : Les prolongations totalement au point mort

Publié le 22 janvier 2021 à 14:20

L'ASSE affronte l'OL pour un 122e derby, dimanche (21h) au stade Geoffroy-Guichard, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Mais les Verts ont également d'autres dossiers chauds à gérer durant cette période de mercato hivernal, avec notamment le cas de Mostafa Mohamed, qui traîne, celui espéré de Jean-Clair Todibo et les prolongations des joueurs en fin de contrat, notamment Romain Hamouma.

L'ASSE attend l'OL avec des inquiétudes

Après deux défaites sur les pelouses du Stade de Reims (1-3) et du RC Strasbourg (0-1) et, surtout, une semaine marqué par une dizaine de cas de Covid-19 dans l'effectif de Claude Puel, sans compter l'entraîneur lui-même et des membres de son staff, l'ASSE n'a pas le temps de souffler. Certains absents devraient faire leur retour mais avec très peu de séances d'entraînements dans les jambes, tandis que Claude Puel a annoncé en conférence de presse que deux nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés dans l'effectif. Mais au-delà de la Ligue 1, l'AS Saint-Etienne espère toujours faire avancer son mercato. Mostafa Mohamed, l'attaquant du Zamalek, est toujours espéré et attendu, alors qu'un point de discorde subsiste toujours entre les deux clubs sur les modalités de paiement. Parallèlement, l'ASSE aura déposé une offre pour Jean-Clair Todibo, le défenseur central du FC Barcelone prêté à Benfica.

Mercato : les négociations de prolongation au point mort

Mais d'autres dossiers sont tout aussi chaud. Les prolongations des joueurs en fin de contrat à l'issue de la saison sont un véritable enjeu de l'hiver. Notamment celle de Romain Hamouma, qui est déjà autorisé, depuis le début du mois de janvier, à négocier avec d'autres clubs. Le milieu offensif de 32 ans espère un bon dernier contrat, et pourrait aller le décrocher ailleurs en Ligue 1, face à la lenteur des négociations. Et Claude Puel a révélé ce vendredi qu'on ne parlait même pas de lenteur dans ce dossier. "Il n'y a pas de discussion avec nos joueurs, a tout simplement lâché l'entraîneur de l'ASSE. Ce n'est pas le moment, on verra tranquillement pour chacun d'entre eux. On fera un point et on avisera entre les deux parties pour nos joueurs. Les discussions de prolongations avec les joueurs en fin de contrat n’ont pas été entamées." Voilà qui clôt le débat, et devrait donner un aperçu aux joueurs stéphanois de ce qui ne les attend pas dans les jours à venir !













Par Matthieu