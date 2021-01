OL : Garcia monte au créneau pour Lopes et allume Rami

Publié le 22 janvier 2021 à 17:50

La polémique autour des sorties jugées dangereuses du gardien de l'OL, Anthony Lopes, n'est pas près de se refermer. Après un énième accrochage, le week-end dernier, face au FC Metz de Vagner, Adil Rami a sorti la sulfateuse pour critiquer le portier lyonnais. Il en a ensuite remis un couche, mais l'entraîneur des Gones, Rudi Garcia, monte au créneau.

Adil Rami, la double salve sur Anthony Lopes

Il n'a déjà pas mâché ses mots sur son compte Instagram, après la sortie de Anthony Lopes envoyant Vagner au tapis contre le FC Metz, lors de la 20e journée de Ligue 1. Adil Rami a ensuite récidivé sur RMC, où il est consultant. "C’est un gardien extraordinaire et l’un des meilleurs en Ligue 1. Mais ses sorties m’ont choqué et là, il y a des récidives, a déclaré l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille. Ce n’est pas moi qui l’ait inventé. C’est fou aujourd’hui de faire un débat sur s’il est victime ou pas ? C’est un truc de dingue. Ses sorties sont dangereuses, d’abord pour lui et son équipe parce qu’il aurait pu prendre pas mal de rouges et pour l’intégrité des joueurs. Il y a un top de ses sorties où il fracasse tout le monde. Il laisse toujours traîner une jambe. Alvaro, Mbappé… On va attendre quoi, qu’il y ait une moelle épinière qui pète pour sévir ? Il n’est pas seul dans le débat, il y a aussi les arbitres. Il faut aussi savoir que Lopes, quand Lyon gagne, tu le frôles et il reste 20 minutes par terre. Je parle de sa manière de se comporter et les arbitres ne font rien." De violentes accusations, qui n'ont pas plu à l'entraîneur de l'OL.

OL : Rudi Garcia défend toujours son gardien

Face à ses accusations, Rudi Garcia a répondu en conférence de presse, 48 heures avant le derby face à l'AS Saint-Etienne. "On a besoin de le laisser tranquille, ça commence à bien faire !, s'est énervé l'entraîneur de l'OL. Ce sont plus des règlements de compte personnels qu'autre chose. Laissons le tranquille, il fait son job, il le fait bien. On est absolument tous avec lui, c’est ce qu’il y a de plus important. Ce qui se dit en ce moment, ce sont des faux débats, il faut bien remplir les semaines entre les matchs. Si je vise quelqu'un ? Je ne sais pas, je n'ai pas tout lu ni entendu mais vous saurez mieux que moi qui a dit quoi et sur qui. Vous ferez la part des choses entre les analyses objectives et les règlements de compte personnels." À noter qu'entre Adil Rami et Rudi Garcia, tout n'a pas été rose du côté de l'OM et le défenseur champion du monde en 2018 en veut sûrement toujours un peu à l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais.













Par Matthieu