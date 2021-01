OM Mercato : Accord trouvé, visite médicale fixée pour Sanson

Publié le 23 janvier 2021 à 16:30

Le transfert de Morgan Sanson de l'OM à Aston Villa est imminent. Sous réserve des tests médicaux, le club de Ligue 1 aurait trouvé un accord avec son homologue de Premier League, pour la signature du milieu de terrain français.

OM : Morgan Sanson transféré à 18 M€ à Aston Villa ?

Mis sur le marché par l'OM, Morgan Sanson est sur le point de quitter le club phocéen pour une nouvelle aventure en Angleterre. RMC Sport confirme en effet un accord avec Aston Villa, en vue du transfert du joueur de 26 ans outre-Manche. « Un accord a bien été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Aston Villa » en vue du transfert de Morgan Sanson, avant la clôture du mercato hivernal. Si l’on se fie aux chiffres de la source, Pablo Longoria et le board des Villans se sont entendus sur le montant de 18 M€. Cela, en plus des bonus divers. Morgan Sanson devrait passer la traditionnelle visite médicale préalable à toute signature, « dans les prochaines 48 heures avant de s'engager en faveur du club anglais dans la foulée », à en croire la radio. À l'OM, le directeur du football, a déjà deux noms sous le coude pour renforce l’équipe d’André villas Boas. Les noms d’Amine Harit de Schalke 04 et Mehdi Léris de la Sampdoria Gênes sont cités comme des intérêts des Marseillais.

L'Olympique de Marseille contraint de vendre cet hiver

En crise économique et sans budget pour recruter, l'Olympique de Marseille a décidé de vendre cet hiver. Mais aussi de se débarrasser des joueurs aux gros salaires. C'est ainsi que Kevin Strootman (30 ans) a été envoyé au Genoa, le 14 janvier dernier. Après le recrutement de Arkadiusz Milik, Kostas Mitroglou est sur le point de retourner dans son pays natal, afin de s'engager avec l’Aris Salonique. L'attaquant grec négocie en ce moment la rupture de son contrat qui prend fin en juin 2021, afin de filer librement. L'OM s'est certes renforcé cet hiver, avec les arrivées au Vélodrome d'Arkadiusz Milik (attaquant) et Pol Lirola (arrière droit), mais cela s'est fait sous la forme de prêt, avec une option d'achat.













