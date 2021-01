FC Nantes : L'aveu de Domenech après sa première défaite

Publié le 25 janvier 2021 à 02:30

Dimanche, Raymond Domenech a concédé sa première défaite sur le banc du FC Nantes. Le coach du FCN a tiré les leçons de son premier revers en tant qu’entraîneur des Canaris.

La série noire se poursuit pour le FC Nantes à Metz

Le FC Nantes n’y arrive plus en championnat. Dimanche, Nantes a été battu sur la pelouse du FC Metz (2-0) lors de la 21e journée de Ligue 1. Il s’agit du 12e match de suite sans victoire du club cette saison, la pire série depuis que les Canaris évoluent dans l’élite. Suite à ce revers, le FCN reste à la 17e place du championnat avec trois points d’avance sur le barragiste dijonnais. Contre les Grenats, Raymond Domenech a concédé sa première défaite en tant que coach des Jaune et Vert. Après la rencontre, le technicien de 68 ans est revenu sur la performance des siens.

Le FCN en crise, la réponse de Domenech

Pour l’entraîneur du FC Nantes, son équipe traverse une mauvaise passe. « Ce n’est pas un problème d’envie, c’est un ensemble de détails qui font qu’on ne peut pas jouer le coup à fond […] Jusqu’à maintenant on pouvait parler de qualité de jeu mais là, on est dans le dur, les joueurs doivent en prendre conscience », a avoué le technicien lyonnais selon les propos relayés par Eurosport. Pour le coach nantais, ses poulains doivent se montrer plus incisifs en phase de possession. « C’est la gestion du ballon qui me gêne, pas la récupération. Je n’ai rien à leur reprocher sur l’état d’esprit. C’est un problème de qualité », a poursuivi Raymond Domenech. Alors qu’il vient de goûter à sa première défaite, l’ancien sélectionneur des Bleus va tenter de signer son premier succès lors de la prochaine journée. Mais la tâche s’annonce compliquée puisque Nantes recevra l’AS Monaco (4e).













Par Ange A.