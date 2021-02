FC Nantes : Kita dans le collimateur d'un ancien Canari

Publié le 18 février 2021 à 01:30

Depuis de longs mois, la gestion de Waldemar Kita est mise à mal. Ancien du FC Nantes, Guillaume Moullec dénonce les changements récurrents sous le mandat de l’actuel président nantais.

Waldemar Kita dans le dur au FC Nantes

Actuel barragiste de Ligue 1, le FC Nantes vit une nouvelle saison compliquée dans l’élite. Outre cette triste position en championnat, le FCN a déjà connu trois entraîneurs cette saison. Antoine Kombouaré est venu remplacer Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur avait été appelé en renfort suite au limogeage de Christian Gourcuff début décembre. Mais au vu de ses résultats, il n’a pas été conservé par la direction des Canaris. Patron du FCN depuis 2007, Waldemar Kita s’est illustré par l’instabilité au niveau du banc de touche. Sa gestion du club se retrouve d’ailleurs aujourd’hui contestée plus que jamais par les supporters. Lesquels n’hésitent pas à demander son départ de Nantes. Ancien joueur du FCN (2007-2010), Guillaume Moullec dénonce l’entrepreneur franco-polonais.

L’instabilité marque de fabrique de Kita

L’ancien défenseur du FC Nantes déplore que les mêmes pratiques demeurent sous Waldemar Kita. « La gestion humaine était très compliquée. On écarte des gens, on les reprend, on les ré-écarte, on les re-reprend... C’est comme ça, c’est le foot. J’aurais aimé dire que ça s’est calmé, mais ce n’est malheureusement pas le cas », a regretté Guillaume Moullec dans un entretien au site pro-nantais Maison Jaune. Nouvel entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré aura notamment pour mission de maintenir le club dans l’élite. L’ancien coach du Toulouse FC est déjà le 16e coach de l’ère Kita. Il est sous contrat avec le FCN jusqu’à la fin de la saison. S’il parvient à maintenir le club dans l’élite, il devrait recevoir une proposition pour prolonger son bail.













