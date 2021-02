FC Nantes : Un grand retour et deux surprises contre Lens

Publié le 10 février 2021 à 09:00

Le FC Nantes fait son entrée en Coupe de France ce mercredi contre le RC Lens. Pour cette rencontre, Raymond Domenech a fait appel à un blessé de longue date et deux jeunes de la réserve.

Entrée en lice du FC Nantes en Coupe de France

Dans le dur en Ligue 1, le FC Nantes va tenter de prendre de l’air en Coupe de France. Mercredi, les Canaris signent leur entrée dans la compétition contre le RC Lens. Le FCN sera privé de son entraîneur pour cette rencontre. Raymond Domenech a été placé en isolement après des tests PCR. En son absence, c’est l’un de ses adjoints, Patrick Collot ou Robert Duverne, qui officiera contre les Sang et Or. Après avoir relancé l’indésirable Batista Mendy, le coach de Nantes a offert une première convocation à deux jeunes. Abdoulaye Sylla (20 ans) et Quentin Merlin (18 ans) figurent pour la première fois dans le groupe professionnel.

Limbombe enfin de retour à la compétition ?

Blessé de longue date du FC Nantes, Anthony Limbombe a de nouveau été retenu par Raymond Domenech. L’attaquant belge avait déjà été convoqué contre Saint-Étienne (1-1) le 3 février. Mais il était resté sur le banc contre les Verts. Longtemps touché aux adducteurs, l’ailier de 26 ans n’a plus foulé de pelouse depuis mars 2020. La saison dernière, il n’avait disputé que 5 matchs avec les Canaris pour un but inscrit. Limbombe de retour, Kalifa Coulibaly est absent des 20 joueurs retenus pour défier le promu lensois.

Le groupe de Nantes contre Lens

Lafont, Petric - Appiah, Basila, Castelletto, Corchia, Pallois, Sylla - Bamba, Blas, Chirivella, Coco, Mendy, Merlin, Pereira de Sa, Touré - K. Muani, Limbombe, Ndilu, Simon.













Par Ange A.