FC Nantes : Le responsable du départ de Domenech identifié

Publié le 13 février 2021 à 06:30

Gardien du FC Nantes, Alban Lafont est revenu sur le départ de Raymond Domenech. Le jeune portier connaît le responsable de l’éviction de l’ancien sélectionneur national. Il entend désormais sauver le club avec Antoine Kombouaré.

Lafont se prononce sur le départ de Domenech du FC Nantes

Raymond Domenech n’aura tenu que 46 jours sur le banc du FC Nantes. Les résultats ne plaident pas en faveur de l’ancien sélectionneur des Bleus. Celui-ci n’a signé aucune victoire en huit matchs : 4 défaites et autant de nuls. Gardien de but des Canaris, Alban Lafont est revenu sur le départ du technicien de 69 ans. Pour le portier de 22 ans, les joueurs ont également une grande responsabilité dans la mauvaise passe que traverse le club. « Le départ de Domenech ? C’est de notre faute. On peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Je pense que notre problème c’est notre mental », a déclaré l’ancien toulousain en conférence de presse. Désormais, il est question pour le jeune gardien d’aider son nouvel entraîneur à relever le FCN.

Lafont lance l’opération « Commando » sous Kombouaré

Pour le dernier rempart du FC Nantes, voir le club à la 18e place de Ligue 1 est « catastrophique » et une « honte ». Il s’inscrit donc dans la logique d’Antoine Kombouaré. « Je suis dans cette optique de l’opération commando. On est en crise. On a besoin de résultats. Il ne reste pas énormément de matches. C’est une opération commando, le temps est compté », a poursuivi le portier encore sous contrat avec la Fiorentina. Éliminé en Coupe de France, le FCN jouera chaque rencontre de championnat comme une finale. « Je suis en colère parce que 16 matches sans victoire, c’est catastrophique. On n’a pas le droit de produire ça et de mettre le FC Nantes dans cette situation. Tout le monde ressent ça. Il faut réagir. On n’a pas le choix. Il reste 14 matches, donc c’est 14 finales », a indiqué le portier. Un discours qui devrait notamment plaire au nouvel entraîneur de Nantes engagé dans l’opération maintien.













Par Ange A.