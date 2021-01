FC Nantes : Le point faible des Canaris de Domenech revélé

Publié le 21 janvier 2021 à 02:35

Le FC Nantes se déplace sur la pelouse du FC Metz dimanche pour la 21e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Mehdi Abeid a identifié la principale faiblesse du FCN.

Ce qu’il manque au FC Nantes version Domenech

Raymond Domenech court toujours après sa première victoire avec le FC Nantes. Depuis sa nomination, le nouvel entraîneur du FCN a enchaîné trois matchs nuls. S’exprimant sur les performances de son nouveau coach, Mehdi Abeid a noté le point faible de son équipe. Pour le milieu de terrain algérien, le FCN manque surtout de concentration. Un manque encore révélé lors du match nul contre le RC Lens (1-1). « C’est uniquement dû à un manque de concentration. Dimanche, il a manqué ce brin de concentration qui aurait pu faire la différence. Désormais, il faut gommer ces erreurs », a confié le milieu selon les propos relayés par But Football. Outre ce point noir, Mehdi Abeid estime que l’équipe se porte mieux avec l’ancien sélectionneur des Bleus.

Enfin une victoire pour le FCN ?

« Mais en tout cas, on sent quand même que quelque chose a changé sur le terrain », a noté le milieu de terrain. Suite à son nul contre Lens, le FC Nantes reste désormais sur dix matchs sans victoire en Ligue 1 : 6 nuls et 4 défaites. Le dernier succès des Canaris remonte au 8 novembre contre le FC Lorient (0-2). Avant d’affronter Metz, les Canaris pointent à la 17e place de Ligue 1. Les Grenats occupent la 10e place du championnat et restent sur une victoire de prestige contre Lyon (0-1 au Groupama Stadium).













Par Ange A.