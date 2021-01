ASSE : Claude Puel entre colère et frustration après le derby

Publié le 25 janvier 2021 à 05:30

L’AS Saint-Étienne a reçu une correction de l’Olympique lyonnais dimanche à Geoffroy-Guichard. Après la rencontre, Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, a laissé parler ses sentiments.

Les Verts broient du noir contre Lyon

L’AS Saint-Étienne a subi une humiliation dimanche à Geoffroy-Guichard. L’ASSE s’est inclinée (0-5) contre l’Olympique lyonnais. Apathiques, les Verts ont concédé quatre buts sur coup de pieds arrêtés. Suite à cette correction, le club ligérien cale à la 16e place de Ligue 1 avec quatre points d’avance sur le Dijon FCO (18e). Il voit surtout son rival lyonnais passer devant en nombre de victoires dans le derby rhodanien. Après la rencontre, Claude Puel n’a pas caché son affliction suite à la performance des siens. « On espérait, malgré tout ce qui nous est arrivé les quinze derniers jours, un match de meilleure tenue, avec plus de qualité, de suspense et d’agressivité collective. On est très déçu et en colère contre nous-mêmes. Un jour de derby, on n’accepte pas », a déclaré l’entraîneur stéphanois cité par L’Équipe.

Les raisons de la défaite selon Claude Puel

Dans sa sortie, le coach de l’ASSE a tenté de justifier cette rouste subie à domicile. Pour le technicien castrais, il a dû composer avec un effectif amoindri par les blessures et les cas de Covid-19. Contre Lyon, il signait d’ailleurs son retour sur le banc après avoir été testé positif au coronavirus. « Beaucoup de joueurs revenaient de blessure ou de Covid, on a vécu une semaine très particulière. Mais même dans ce genre de situation, on y croyait, on pensait être capable de faire quelque chose. On a dû déchanter, car nous avons été trop approximatifs, pas assez denses dans le pressing », a relevé l’entraîneur de Saint-Étienne. Il espère désormais rebondir contre l’OGC Nice lors de la prochaine journée.













Par Ange A.