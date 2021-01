ASSE - OL : Claude Puel veut prendre sa revanche

Publié le 22 janvier 2021 à 18:20

Avant le derby contre l'OL dimanche à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, Claude Puel s'est présenté en conférence de presse pour faire le point. Entre Covid-19 et préparation du match, l'entraineur de l'ASSE a paru visiblement fatigué, mais déterminé à prendre sa revanche sur le rival lyonnais.

Covid-19 : le cluster s'étend à l'ASSE

Ce n'était pas la grande forme pour Claude Puel ce vendredi en conférence de presse. L'entraîneur stéphanois a d'emblée évoqué l'épidémie de Covid-19 qui touche lourdement son club : "Ça va, mieux mais je ne pète pas la forme. J’ai été retesté négatif. Il y a deux nouveaux positifs et un joueur négatif. Sept positifs seront non disponibles." L'ASSE devra aussi se passer de la présence à Geoffroy-Guichard, de son président Roland Romeyer, testé positif lui aussi. Claude Puel a évoqué les efforts d'adaptation qu'il a dû déployer pour préparer ses joueurs : "Il y a des petits groupes de travail cette semaine, sept ou huit. Ça fait de la gymnastique cérébrale pour remettre en état les joueurs et écouter leurs ressentis. Certains reprendront l’entraînement collectif demain ou dimanche avec le match !"

ASSE - OL : en Vert et contre Lyon

Malgré la situation, Claude Puel a réaffirmé sa motivation pour prendre sa revanche contre Lyon. L'ASSE s'était inclinée à l'aller contre l'OL (1-2). "On sera prêt pour le derby. On verra à l’entraînement demain avec certains retours de blessures ou ceux ayant eu des problèmes physiques après le match à Strasbourg (...) Dans un moment très difficile la semaine dernière on a assisté à un très bon match (perdu 0-1, ndlr) de notre part avec de la cohérence et de la détermination dans notre jeu. Pour le derby c’est le minimum qu’on attend. On se projette sur ce derby, on s’est préparés cette semaine dès la première réunion avec les joueurs « valides ». J’aime voir mon groupe répondre présent dans ces conditions : ne pas lâcher, être entreprenant", a déclaré le coach de l'AS Saint-Étienne, avant de conclure : "Le derby et le sang vert coulent dans les veines de nos jeunes joueurs."













Par Hind