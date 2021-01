OM Mercato : Florian Thauvin et Jordan Amavi fuient le navire

Publié le 25 janvier 2021 à 16:15

Le mercato de l'OM ne prend pas la même direction que ses performances en Ligue 1. L'équipe d'André Villas-Boas est en perdition complète en championnat de France après une nouvelle défaite, cette fois sur la pelouse de l'AS Monaco. Mais parallèlement, Pablo Longoria fait le travail sur le marché des transferts. Tandis que les indésirables quittent le navire, le directeur du football de l'Olympique de Marseille renforce l'effectif.

Pablo Longoria entre jolis coups et dégraissage

L'OM parvient encore à attirer des renforts intéressants à l'occasion de ce mercato d'hiver. Pourtant, André Villas-Boas et son équipe ne donnent pas vraiment envie. Après une troisième défaite consécutive, les Marseillais stagnent à la sixième place de Ligue 1 et voient débouler derrière eux les équipes de seconde zone. Mais Pablo Longoria, head of football du club olympien s'active. Après avoir enregistré les arrivées de Pol Lirola et d'Arkadiusz Milik, respectivement en provenance de la Fiorentina et du Napoli, l'Espagnol serait sur le point de conclure un joli deal avec la Juventus, en échangeant deux jeunes joueurs offensifs. Marley Aké prendrait effectivement la direction de Turin, tandis que Franco Tongya, milieu offensif italien de 18 ans, débarquerait à Marseille. Une belle opportunité pour l'OM, qui cherchait une porte de sortie à son joueur de 20 ans, dont le départ vers le Nîmes Olympique n'a pu se concrétiser.

OM : direction l'étranger pour Thauvin et Amavi

Parallèlement, l'OM a dégraissé en envoyant Kevin Strootman au Genoa, Kostas Mitroglou à l'Aris Salonique et, surtout, Morgan Sanson à Aston Villa contre une grosse quinzaine de millions d'euros, en fonction des bonus. Mais deux autres joueurs, qui tardent à prolonger, devraient rapidement quitter Marseille. Florian Thauvin, qui "n'a plus la tête" à l'OM, selon les sources de RMC notamment, a cinq options pour quitter le club cet hiver, alors que son contrat prend fin en juin prochain et qu'une prolongation ne semble vraiment plus à l'ordre du jour. La Premier League, avec Tottenham et Leicester, la Serie A, avec le Napoli et l'AS Roma, et la Liga, avec le Séville FC, sont autant de possibilités de départ pour le milieu offensif de l'Olympique de Marseille. Il en va de même pour Jordan Amavi, dont la prolongation est également au point mort. C'est encore une fois le Napoli qui pourrait accueillir le latéral marseillais, selon les informations de Tutto Mercato. Un échange de bons procédés après le départ de Milik à Marseille ? Affaire à suivre.













Par Matthieu