ASSE : Vestiaire fracturé, Puel isolé... Sainté sans solution

Publié le 26 janvier 2021 à 09:15

Les temps sont durs à l'ASSE, qui vient de subir une humiliation sur sa pelouse face à l'Olympique Lyonnais (0-5), dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Les Verts ne trouvent pas la solution dans le jeu et ne vont pas pouvoir compter sur le mercato pour se renforcer. Et, au sein du vestiaire, l'ambiance commence sérieusement à se tendre.

ASSE : un groupe divisé, Puel critiqué

La claque reçue à Geoffroy-Guichard face au grand rival lyonnais n'a pas vraiment servi d'électrochoc pour les Stéphanois. Les joueurs de Claude Puel qui, contre Lyon, n'ont pas cadré une frappe pour la troisième fois de la saison, sont apparus sans solution. Les choix du coach forézien quant à ses titulaires n'ont pas été compris de tout le vestiaire, explique L'Equipe. Pour le derby, l'entraîneur de l'ASSE a aligné de très jeunes joueurs, inexpérimentés pour la plupart, au milieu du terrain. Ce qu'une partie du vestiaire n'a pas compris. Les joueurs sont partis pour le stade avec le sentiment "que le derby était déjà perdu", écrit le quotidien sportif. Un malêtre qui ne fait que croître et qui a provoqué une rupture entre le coach de l'AS Saint-Etienne et ses joueurs. Pire encore, entre les joueurs eux-mêmes la situation se tend. Deux clans se forment, entre les jeunes et les cadres. Des discussions très chaudes auraient d'ailleurs eu lieu à l'issue du match contre l'OL. "En résumé, Saint-Etienne a les individualités pour se maintenir, mais il n'a plus le collectif".

Saint-Etienne bloqué avec Claude Puel

Et si seulement les problèmes de l'ASSE n'étaient que sportifs. Mais en interne aussi, la vie est dure pour Claude Puel. L'entraîneur des Verts est isolé depuis le départ de Xavier Thuilot et son remplacement par Jean-François Soucasse. Les relations avec Jean-Luc Buisine, directeur du recrutement, se sont aussi tendues avec les échecs mercato qui s'enchaînent : M'Baye Niang, William Saliba, Mostafa Mohamed... Mais Claude Puel ne quittera pas l'ASSE avant la fin de son contrat cet été. Il ne le souhaite pas et Sainté n'a pas les moyens de le limoger. Il faudra donc trouver la solution avec les hommes en place, et vite. La menace d'une relégation en Ligue 2 plane plus que jamais sur l'ASSE, et l'avenir n'augure rien de bon.













Par Matthieu