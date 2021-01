Ex-PSG : Déjà des doutes sur la réussite de Tuchel à Chelsea

Publié le 26 janvier 2021 à 13:00

La nomination de Thomas Tuchel à Chelsea devrait intervenir ce mardi. L'ex-entraineur du PSG viendrait remplacer Frank Lampard, viré du club lundi. Cependant, des observateurs doutent déjà de la capacité de Tuchel, à rester en poste au club anglais.

Après le PSG, Chelsea pour Tuchel

L'ancien technicien du PSG n'aura pas chômé longtemps. Viré du club parisien fin décembre, Thomas Tuchel devrait déjà rebondir. Il rejoindra cette fois, la Premier League, pour reprendre la place de Frank Lampard à Chelsea. Une reprise de fonction rapide, qui peut surprendre. Le technicien allemand ayant l'habitude de se laisser un temps de réflexion, avant de rejoindre un nouveau club. Un choix moins surprenant pour son entourage. Le club de Premier League avait déjà approché Tuchel il y a trois ans et demi, avant qu'il ne décide de s'engager plutôt au PSG. L'Allemand qui a mal vécu sa situation au club durant l'année 2020, a également accusé le coup lors de son limogeage. Il aurait alors décidé cette fois, d'enchainer directement sur un nouveau banc. " En fait, c'était le seul club qui pouvait le faire replonger tout de suite dans le bain ", a confié un proche de Tuchel au journal l'Equipe.

Tuchel viré comme tous les autres ?

Sur le papier l'association Tuchel-Chelsea a de quoi plaire. L'Allemand apprécie beaucoup la Premier League, qu'il considère le meilleur championnat européen. Il a eu également l'occasion d'étudier la question, lorsque Chelsea avait tenté de le recruter auparavant. Mais pour certains observateurs, Thomas Tuchel ne devrait pas faire long feu au club londonien. Non pas par manque de compétence, mais à cause de la politique sportive de Chelsea. En effet, le licenciement de Frank Lampard a provoqué chez beaucoup de personnalités du football angalis, incompréhension et colère.

Gary Neville notamment, avait souligné sur Sky Sports lundi, que Chelsea avait une tendance à disposer facilement de ses entraîneurs : "C'est Chelsea, c'est ce que Chelsea fait. Frank (Lampard) n'a pas été viré parce qu'il était incompétent comme manager. C'est juste quelqu'un qui a été exposé au modèle de recrutement/licenciement de Chelsea, qui vire ses entraineurs tous les 12 à 18 mois, si les choses ne vont pas dans leur sens. (...) Tuchel va être exposé exactement aux mêmes règles que Frank", a-t-il déclaré cyniquement, avant de conclure : "On se retrouvera à parler de son licenciement (de Tuchel) dans les deux ans à venir, j'en suis très sûr." Thomas Tuchel est donc prévenu.













Par Hind