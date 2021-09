Chelsea Mercato : deux clubs offrent un contrat en or à Rüdiger !

Publié par Clément M. le 26 septembre 2021 à 00:45

En fin de contrat avec Chelsea à la fin de la saison, le défenseur allemand Antonio Rüdiger suscite la convoitise de deux cadors européens.

Le Bayern et la Juventus sur le coup !

Deux mastodontes du football européen, en l'occurence le Bayern Munich et la Juventus Turin, auraient fait part de leur intérêt au défenseur international allemand des Blues. Une information relayée par le journal britannique The Mirror, qui évoque également que les deux clubs seraient prêts à lui offrir un contrat en or avec à la clé un salaire XXL. Au vu des chiffres qui circulent quant au salaire qu'il pourrait toucher, plus de 450 000 euros chaque semaine, Antonio Rüdiger pourrait ainsi devenir l'un des défenseurs les mieux payés au monde. À ces deux clubs s'ajoutent toutefois de nombreux autres courtisans qui doivent à coup sûr suivre de près le dossier.

Chelsea : Tuchel se veut rassurant

Élément central de sa défense à trois, le coach de Chelsea Thomas Tuchel s'était voulu rassurant en conférence de presse au début du mois au sujet de l'avenir du joueur qui l'a lui-même relancé. "J'espère qu’une solution sera trouvée. Il joue à un excellent niveau. Je le sens très calme et concentré. Je pense qu’il se sent très, très bien à Chelsea [...] Il joue dans le meilleur championnat d’Europe et dans un grand club, donc il n’a pas beaucoup de raisons de changer de club. Donc je suis calme."

Compte tenu des performances livrées par le joueur cette année, Chelsea devrait donc tout faire dans les prochains mois pour tenter de faire signer une prolongation au leader de sa défense. Pour rappel, l'international allemand a notamment était l'un des principaux artisans de la victoire des Blues en Ligue des Champions la saison passée. Tandis que depuis le début de l'exercice 2021-2022, Antonio Rüdiger assume parfaitement son rôle de leader de la défense londonienne qui n'a d'ailleurs encaissé qu'un seul but en cinq journées.