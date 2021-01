OM Mercato : Longoria continue de faire son marché à Naples

Publié le 27 janvier 2021 à 11:00

Le mercato de l'OM n'est pas fini, Pablo Longoria l'a clairement annoncé mardi à l'occasion de la présentation du nouvel attaquant olympien, Arkadiusz Milik. Dans le viseur du head of football de l'Olympique de Marseille, un milieu de terrain, afin de pallier le départ de Morgan Sanson vers la Premier League. L'ancien Montpelliérain a en effet été cédé à Aston Villa contre une grosse quinzaine de millions d'euros.

Mercato : les très jolis coup de l'OM cet hiver

Avec une seule victoire lors de ses huit derniers matches de Ligue 1, l'OM a plongé en plein doute. Les hommes d'André Villas-Boas sont sixièmes du championnat de France mais laissent filer devant eux un peloton de cinq équipes, alors que reviennent derrière des clubs de seconde zone, comme les Girondins de Bordeaux, le RC Lens ou le FC Metz. Mais l'OM s'est bien renforcé cet hiver. Pablo Longoria a fait venir au mercato un latéral droit, avec Pol Lirola, et un buteur, avec Arkadiusz Milik. Il devrait aussi enregistrer l'arrivée du jeune italien Franco Tongya, échangé avec la Juventus contre Marley Aké. "L'échange avec la Juve ? Oui ce sont des opérations modernes et fréquentes aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser ce type d'opération", a révélé le directeur sportif marseillais.

Trois arrivées qui donnent de l'espoir aux supporters olympiens, tandis que parallèlement, l'OM est parvenu à dégraisser, en envoyant Kevin Strootman et son gros salaire du côté du Genoa. Mais également en vendant, plutôt correctement, Morgan Sanson à Aston Villa pour un peu plus de 15 millions d'euros. "On a perdu un joueur important (Morgan Sanson) qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile, a confié Pablo Longoria. Il y a beaucoup de spéculation, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif." Le mercato de l'Olympique de Marseille n'est donc pas encore fini.

Naples, un réservoir de joueurs pour l'Olympique de Marseille

Plusieurs pistes ont déjà été évoquée pour remplacer Morgan Sanson, voire Florian Thauvin, lui aussi sur le départ après sa brouille avec Dimitri Payet et des négociations de prolongation au point mort. Après des prises d'informations pour Farid Boulaya, l'international algérien du FC Metz, ou Amine Harit, l'ancien Nantais de Schalke 04, Pablo Longoria aurait finalement jeté son dévolu sur Stanislav Lobotka, selon les informations de jeunesfooteux. L'international slovaque est barré au Napoli par son entraîneur Gennaro Gattuso, qui ne l'a pas titularisé une seule fois en Serie A cette saison. Le milieu de terrain de 26 ans était arrivé à Naples il y a un an en provenance du Celta Vigo. Le PSG avait été tenté de recruter le joueur l'an passé, avant de lâcher l'affaire. Cependant, les dirigeants napolitains ne seraient, comme pour Milik, pas très chauds à l'idée d'un prêt et privilégient un transfert sec. Ou une combine à option d'achat, que c'est le cas pour le buteur polonais avec l'OM.













Par Matthieu