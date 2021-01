OL Mercato : Thiago Mendes révèle son envie de départ de Lyon

Publié le 27 janvier 2021 à 16:30

Confronté à un souci d’intégration lors de sa première saison à l'OL, Thiago Mendes a songé à quitter le club rhodanien l’été dernier. Le milieu de terrain transféré du LOSC est finalement resté à l’Olympique Lyonnais au mercato. Revenu sur ses débuts difficiles à Lyon, il avoue avoir été dissuadé de partir par Juninho.

OL : retour en forme de Thiago Mendes

Arrivé du LOSC à l'OL en juillet 2019, Thiago Mendes a connu une saison compliquée en 2019-2020. Il a mis du temps pour prendre ses marques au sein de l’équipe de Rudi Garcia. À un certain moment, son faible rendement avait irrité Jean-Michel Aulas. Sans citer leur nom, le président des Gones avait pointé le manque d’implication et d’engagement du Brésilien et de Jeff Reine-Adélaïde (recruté à Angers SC à 25 M€). « Certains me déçoivent. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront. La saison dernière, ils étaient les meilleurs dans leurs clubs. Aujourd’hui, ils sont l’ombre d’eux-mêmes », avait martelé le dirigeant en novembre 2019.

Lors de l’exercice actuel (2020-2021), Thiago Mendes est revenu en forme et joue régulièrement. Il a d’ailleurs retrouvé une place de titulaire (12 titularisations en 15 matchs) dans l’entrejeu de l'OL, un secteur bien garni où la concurrence est forte. Le Brésilien de 28 ans s’en réjouit naturellement. « Je retrouve le niveau que j'avais à Lille, il faut continuer ainsi, à bien jouer et à gagner », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le Brésilien retenu à Lyon par Juninho

Racontant sa période de grand doute, le milieu défensif a révélé qu’il a failli partir de l’Olympique Lyonnais. « À chaque fois, qu'il y avait un problème [au sein de l’équipe, ndlr], j'avais le sentiment que tout était de ma faute. Je n'étais pas heureux », a-t-il confié. Mais après une « discussion avec Juninho, son épouse et ses coéquipiers, il avoue qu’il « a compris qu’il devait relever la tête » en se battant. Thiago Mendes n’a pas oublié de donner une des raisons de son intégration difficile à l'OL : « Je suis arrivé à Lyon avec beaucoup de poids sur les épaules, car j'ai été acheté assez cher (22 M€ hors bonus). Ce prix élevé ne m'a pas aidé », a-t-il justifié.













Par ALEXIS