FC Barcelone : Laporta envoie paître le PSG pour Messi

Publié le 27 janvier 2021 à 18:30

La campagne pour les élections à la présidence du Barça font rage et Lionel Messi est à la fois un sujet très sensible et un point essentiel du débat. Repoussé à début mars en raison de la situation sanitaire en Catalogne, le vote se jouera entre quelques candidats, dont un ancien de la maison blaugrana, Joan Laporta. Ce dernier a envoyé un bon gros tacle au PSG, qui s'intéresse de trop près à l'Argentin selon lui.

Mercato : Lionel Messi, dossier très sensible

Évoquer l'avenir de Lionel Messi en ce moment du côté de Barcelone, c'est prendre un gros risque. Le futur du sextuple Ballon d'Or se dessine loin de la Catalogne la saison prochaine, alors que la fin de saison approche et que l'idée d'une prolongation semble oubliée. Evidemment, le Manchester City de Pep Guardiola et le PSG de Mauricio Pochettino se sont positionnés sur le dossier. Selon le journaliste Geoffroy Garétier, Lionel Messi et sa famille apprendrait le français en vue de faciliter leur arrivée au prochain mercato estival. Une information immédiatement démentie par l'entourage du joueur. Mais Leonardo, le directeur sportif parisien, reste à l'affût, comme il l'a précisé à France Football la semaine dernière. "De grands joueurs comme Leo Messi seront toujours sur la liste du Paris Saint-Germain. Bien sûr, ce n'est pas le moment d'en parler, ni d'en rêver. Mais nous sommes assis à une grande table de ceux qui suivent son dossier de près. En fait, non, nous ne sommes pas encore assis, mais nos chaises sont réservées au cas où."

Le PSG "manque de respect" au Barça

Des propos qui n'ont pas du tout plu du côté du FC Barcelone, où la bataille pour la présidence du club continue. Les élections, initialement prévues le 24 janvier après la démission il y a trois mois de Josep Maria Bartomeu, ont été décalées à début mars en raison de la situation sanitaire en Catalogne. Et selon Joan Laporta, président du Barça de 2003 à 2010 et parmi les candidats favoris, le Paris SG profite de la situation. "Messi est libre de négocier avec d'autres clubs et le Barça n'a toujours pas de président... Tout ça parce qu'on n'a pas réussi à organiser les élections plus tôt", a regretté Laporta, au cours d'une conférence de presse présentant son programme. "Du coup, le PSG se permet de déstabiliser le Barça en disant publiquement qu'il va recruter Messi. Ça, le Barça ne peut pas l'accepter car c'est un manque de respect. Et encore plus venant d'un club-état qui ne respecte pas les règles. Nous allons aussi devoir travailler sur ça avec l'UEFA et la FIFA", a menacé le candidat.

À trois semaines à peine du choc entre les deux clubs en huitièmes de finale de Ligue des champions, la situation est particulièrement compliquée pour le FC Barcelone. Le PSG est effectivement en position de force. À Mauricio Pochettino et Leonardo d'en profiter sur tous les plans. De quoi faire plaisir, en plus, au président Nasser al-Khelaïfi, qui veut se venger du Barça depuis de nombreuses années...













Par Matthieu