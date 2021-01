OL Mercato : Retour de Benzema, la réaction de Rudi Garcia

Publié le 27 janvier 2021 à 19:00

L’ex-agent de Karim Benzema a fait des révélations, mardi, sur le désir du buteur du Real Madrid de revenir à l'OL pour y finir sa carrière. Invité à réagir sur cette nouvelle, l’entraîneur des Gones ne s’est pas enflammé pour autant.

Retour de Benzema annoncé, Garcia ne s'enflamme pas

Rudi Garcia serait très heureux de voir Karim Benzema dans son équipe. Cependant, il pense que l’attaquant du Real Madrid n’a pas pris la décision de revenir dans son club formateur pour le moment. Dès alors, le coach de l’Olympique Lyonnais refuse d’apporter du crédit aux dires de Karim Djaziri. « Si Karim Benzema pense à un retour à l'OL ? Oui, il en a vraiment envie. Il m'en parle régulièrement, il suit tous les matchs. D'ailleurs, il n'a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c'est quelque chose dont il a vraiment envie. L’Olympique Lyonnais est dans son coeur », avait confié l’ancien représentant de l’ex-Tricolore.

Des déclarations qui n’ont pas du tout ému Rudi Garcia. « Si je blaguais, je dirais que c'est l'ex-agent de Karim qui a dit ça. Ce n'est pas Benzema qui parle. On ne peut pas donner une grande crédibilité à ça », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce mercredi. « C'est un ancien Lyonnais titulaire dans l'une des meilleures équipes du monde. Ce serait fantastique qu’il remette le maillot de l'OL un jour, mais on n'est pas dans les supputations, "machin ou le concierge de son immeuble a dit ça" », a expliqué le coach du club rhodanien, tout en précisant : « Si Karim Benzema n'est plus très bien au Real Madrid, il n'y a pas de problème ».

Le message du buteur du Real Madrid à Kadewere apprécié

Par ailleurs, Rudi Garcia a aimé le message envoyé par l’ancien Lyonnais à son protégé Tino Kadewere, avant le derby contre l’ASSE (5-0). « Ce qui est sûr, c'est qu'il envoyé un message à Tino Kadewere avant le derby. Ça, c'est super parce que Karim est l'idole de Tino. J'ai trouvé ça super », a-t-il apprécié. Pour rappel, le néo-attaquant de l'OL, auteur d'un doublé lors du match aller à Décines, a encore filé deux buts à l'AS Saint-Étienne, à Geoffroy-Guichard.













Par ALEXIS