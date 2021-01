PSG Mercato : À quel jeu joue José Mourinho pour Dele Alli ?

Publié le 27 janvier 2021 à 22:00

Mauricio Pochettino veut faire venir Dele Alli au PSG, mais le dossier se complique, alors que l’on se rapproche de la date butoir du mercato de l’hiver. Il y a la position du président Daniel Levy de Tottenham, la condition d’Antonio Conte à l’Inter Milan, et maintenant la déclaration floue de José Mourinho sur la situation du milieu offensif des Spurs, ce mercredi.

PSG : trop de conditions pour l'arrivée de Dele Alli

Le PSG veut recruter Dele Alli en manque de temps de jeu à Tottenham cette saison. Suivant de très près le talentueux Anglais, Leonardo avait déjà coché son nom. L’arrivée de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain a ainsi renforcé l’intérêt du club de la capitale pour le N°20 des Spurs. Le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu a dirigé ce dernier à Londres entre 2015 et 2019. À Tottenham, le président Daniel Levy ne souhaite pas vendre définitivement l’international britannique. Il souhaite le prêter, afin de lui permettre d’avoir du temps de jeu ailleurs et de revenir à la maison s’il retrouve son meilleur niveau.

Pour l’idée du prêt, le club londonien songe à son ancien milieu offensif Christian Eriksen pour prendre la place de Dele Alli, avant que ce dernier ne retrouve Mauricio Pochettino au PSG. Même décision à l’Inter Milan où Antonio Conte ne veut pas laisser partir l’international danois, tant qu’il n’a pas trouvé son successeur au sein de l’équipe des Nerazzurri. Il reste pourtant cinq jours pour la fermeture du marché hivernal des transferts.

Mourinho ne compte pas sur l'Anglais, mais le retient

Interrogé ce mercredi sur la situation de Dele Alli, José Mourinho a semé le doute dans le dossier de la cible des Parisiens. « Est-ce qu'il sera toujours là à la fermeture du mercato ? Je m'y attends », a-t-il répondu, dans un premier temps. « Je dis depuis le début du mercato que je ne m'attends à aucun départ, et aucune arrivée. Nous sommes le 27 janvier, il reste peu de temps avant la fin. Je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit », a lâché le manager de Tottenham, avant de laisser une fenêtre ouverte : « mais tout reste possible ». La déclaration du coach portugais est d’autant plus surprenante qu’il ne compte pas sur Dele Alli. Pour preuve, il n’a fait que 4 brèves apparitions en Premier League depuis le début de la saison, soit 74 minutes de jeu disputées.













