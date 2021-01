AS Monaco Mercato : Un indésirable envoie un message à Kovac

Publié le 28 janvier 2021 à 08:30

Arrivé à l’AS Monaco l’été dernier, Strahinja Pavlovic a déjà quitté le Rocher. Le défenseur serbe est prêté pour le reste de la saison au Cercle Brugge. Il annonce déjà la couleur pour son retour au terme de la saison.

Strahinja Pavlovic déjà loin de l’AS Monaco

Depuis l’été dernier, l’AS Monaco s’est lancée dans une grosse opération dégraissage. Celle-ci s’est poursuivie cet hiver. Cette fois, il est surtout question de se séparer des joueurs en manque de temps et ceux qui n’entrent pas dans les plans de Niko Kovac. Recruté l’été dernier, Strahinja Pavlovic a quitté le club de la Principauté cet hiver. Cette saison, il n’avait disputé qu’une seule rencontre avec le club du Rocher. Il est prêté au Cercle Brugge pour le reste de la saison. Il a d’ailleurs réussi ses débuts avec la formation belge. Le Serbe a inscrit un but lors de la victoire de Brugge contre Courtrai (1-2). Alors qu’il retrouve des sensations en Belgique, Strahinja Pavlovic n’entend pas faire long feu en Jupiler League. Il compte revenir s’imposer sur le Rocher.

Pavlovic voit grand pour son retour à l’ASM

« On joue beaucoup plus vite en France qu’en Serbie, mais je m’y suis habitué et j’ai commencé à jouer mon jeu sans problème, je suis sûr que je peux jouer dans le championnat de France au plus haut niveau », a d’abord lâché Strahinja Pavlovic à Novosti. Le défenseur de 19 ans espère surtout avoir sa chance à son retour à Monaco. « Je pense que j’aurais dû avoir une chance aussi. Je m’y attendais, j’espérais », a confié l’ancien du Partizan Belgrade.













Par Ange A.