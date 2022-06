AS Monaco Mercato : Deux départs officialisés sur coup à l’ASM

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 01:15

AS Monaco Mercato : Dans la foulée de l’annonce officielle de l’arrivée de Takumi Minamino, l’ASM a officialisé le départ de deux joueurs du club.

AS Monaco Mercato : Pietro Pellegri reste définitivement au Torino FC

Ne rentrant pas dans les plans de l’AS Monaco, Pietro Pellegri (21 ans) avait été prêté, avec une option d’achat, à l’AC Milan (d’aout 2021 à janvier 2022), puis au Torino FC (janvier à mai 2022), la même saison dernière. Revenu dans la Principauté à issue de son prêt, le jeune attaquant ne jouera pas à l’ASM la saison prochaine. Il a fait l’objet d’un transfert sec au club turinois. L’international italien (1 sélection) a signé un contrat de trois ans avec le Taureau. « L’AS Monaco informe du transfert définitif de Pietro Pellegri, l’attaquant italien, au Torino FC, récent 10e de Serie A. L’AS Monaco lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière », a écrit le club du Rocher dans son communiqué. En quatre ans de contrat, Pietro Pellegri a joué seulement 23 matchs sous le maillot des Monégasques, sans convaincre.

Strahinja Pavlović transféré au RB Salzbourg

Un autre jeune joueur a quitté la Principauté. Il s’agit de Strahinja Pavlovic (21 ans). Son transfert au RB Salzbourg a été officialisé, ce même mardi. « L’AS Monaco informe du transfert de l’international serbe (20 sélections, 1 but), au RB Salzbourg, récent champion d’Autriche. L’AS Monaco lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière », a fait savoir le club princier. Le transfert aurait été conclu à 7 M€, selon Transfermarkt. Comme Pietro Pellegri, Strahinja Pavlovic a passé la saison dernière dans deux clubs et deux championnats, sous la forme d’un prêt. D’abord au FC Bruges en Belgique lors de la première moitié de la saison, puis au FC Bâle en Suisse, pendant la deuxième moitié de l’exercice 2021-2022. Le défenseur central a joué seulement 12 matchs sous le maillot des Asémistes en 2 ans et demi.