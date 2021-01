Stade Rennais Mercato : Niang entre l'Italie et les Emirats ?

Publié le 28 janvier 2021 à 16:15

Le mercato est calme pour la pluaprt des clubs de Ligue 1 et le Stade Rennais ne déroge pas à l'ambiance actuelle. Aucun mouvement n'a été enregistré pour le moment du côté des Rouge et Noir, même si quelques joueurs pourraient partir, la plupart en prêt, trouvé du temps de jeu d'ici la fin de la saison. C'est notamment le cas du buteur sénégalais du SRFC, M'Baye Niang, qui aurait des offres du côté de l'Italie et des Emirats Arabes Unis.

Mercato : le Stade Rennais y va mollo

À part quelques rumeurs qui viennent animer le mercato du Stade Rennais, la période des transferts hivernale a été calme pour les Rouge et Noir. Si James Léa-Siliki semble se rapprocher de Watford, en Championship, le prêt de Yann Gboho, quelque part en Ligue 1 après l'échec du Nîmes Olympique, n'avance pas. Georginio Rutter s'est vu refuser un départ à Honffenheim dès cet hiver. Le jeune attaquant rennais refuse de prolonger mais le SRFC n'a pas accepté l'offre du club de Bundesliga. Enfin, les décevants prêtés, Dalbert et Daniele Rugani, devraient rester jusqu'à la fin de la saison. Reste le cas M'Baye Niang. Le Sénégalais n'est plus sûr de vouloir finir la saison avec le Stade Rennais, malgré ses déclarations en décembre. Le retour de Serhou Guirassy lui fait penser qu'il manquera de temps de jeu. Dans l'incertitude, l'attaquant de Rennes étudie plusieurs options.

M'Baye Niang a plusieurs options

M'Baye Niang chercherait en effet toujours une porte de sortie pour les derniers jours du mercato d'hiver. Le buteur sénégalais intéresse un club qu'il connaît déjà, le Genoa en Serie A, mais il n'est pas la priorité de l'équipe de Davide Ballardini. En effet, c'est Sam Lammers, avant-centre de l'Atalanta Bergame, qui est la cible numéro un du Genoa. Mais le dossier semble compliqué et le plan B reste M'Baye Niang, passé par le club en 2015. Selon Il Secolo XIX, un quotidien génois, Lammers et Niang sont les deux seules options en attaque sur le marché des transferts. Mais le journal en ligne écrit également que le club de Serie A doit faire face à une rude concurrence venue des Emirats Arabes Unis, sans citer de club. L'Italie ou les EAU, voilà les deux options qui semblent se présenter au buteur du Stade Rennais s'il souhaite obtenir un temps de jeu qu'il ne croit pas avoir avec Julien Stéphan.













Par Matthieu