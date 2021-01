OM Mercato : Florian Thauvin en demande beaucoup trop

Publié le 28 janvier 2021 à 17:15

Vexé de ne pas se voir offrir une prolongation digne de ce nom à l'OM, Florian Thauvin traine son blues au club phocéen. Au centre des tensions dans le vestiaire, sa relation n'est guère mieux avec sa direction. Pablo Longoria, qui veut tout de même poursuivre les discussions pour une prolongation, ne souhaite pour autant pas, s'aligner sur les demandes du joueur, qui peut toujours partir au mercato.

Florian Thauvin, une perte pour l'OM ?

La direction sportive de l'Olympique de Marseille n'a pas toujours su bien gérer les dossiers de ses joueurs. C'est le cas pour Florian Thauvin. Le joueur, un des meilleurs éléments de l'effectif marseillais, arrive en fin de contrat en juin. La question de sa prolongation est une question qui traine depuis de longs mois. Les derniers jours, c'est même devenu la principale source de tension dans le vestiaire marseillais. L'OM qui a prolongé Dimitri Payet, n'a pas eu les mêmes considérations envers Thauvin, c'est le ressenti du joueur en tout cas. Alors que l'attaquant marseillais se dirige tout droit vers un départ libre cet été, les négociations pour sa prolongation continuent. Dans le cas d'un départ, l'OM perd l'occasion de rentrer l'argent d'un transfert par la suite. Sportivement, l'équipe perderait aussi un de ses meilleurs attaquants, le meilleur d'ailleurs actuellement. Double peine pour le club.

OM : Prolongera, ne prolongera pas ?

Selon les dernières informations, les discussions avancent difficilement entre Florian et la direction. Le joueur est en conflit avec son président, Jacques-Henri Eyraud qui considère que Thauvin est trop gourmand. Lors de la fameuse gueulante après la défaite contre Nîmes, le président avait visé entre autres le joueur, en évoquant les fins de contrats et "les films" que se font certains sur leur prolongation. Florian Thauvin pour prolonger à l'OM, demanderait un salaire de 4 millions d'euros par an et exigerait une prime à la signature importante. Le club lui propose un salaire de 2,5 millions, en plus de bonus divers. Une offre que la direction estime suffisamment généreuse, mais qui ne passe pas pour Thauvin, qui ne se sent pas réellement apprécié. Entre temps, des clubs comme l'AC Milan et le FC suivent de près le cas du joueur. Le club italien surtout, qui déjà pendant le mercato cet été, avait pris des informations sur Thauvin.













Par Hind