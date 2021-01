Transfert PSG : Leonardo tente discrètement un coup de maître

Publié le 29 janvier 2021 à 12:15

Leonardo et le PSG n'ont pas qu'à gérer les prolongations de contrat en ce début d'année 2021, ni les opportunités de transferts qui se présente à l'occasion du mercato hivernal. Certes, le directeur sportif parisien aimerait bien entériné les extensions de bail des ses stars Kylian Mbappé, Neymar ou encore Angel Di Maria. Il souhaiterait également finaliser le dossier Dele Alli. Mais le Brésilien prépare discrètement un énorme coup.

Le PSG veut bâtir sur le jeunesse

Le PSG veut se bâtir un avenir solide. En ce sens, il a fait confiance à Mauricio Pochettino sur le banc, en lieu et place de Thomas Tuchel, et veut assurer le futur de ses joueurs stars. En effet, Leonardo travaille actuellement à la prolongation des contrats de Neymar et Kylian Mbappé. Les deux offensifs parisiens sont en fin de bail en juin 2022. Le Brésilien semble vouloir parfaitement s'inscrire dans le projet du PSG et Leonardo semble confiant pour obtenir la signature de son compatriote. Il sonde en revanche la volonté de Kylian Mbappé de s'inscrire dans la durée au Paris SG. Le champion du monde français a clairement des envies d'ailleurs mais hésite à quitter le club de la capitale. Leonardo lui aurait proposé un contrat en or massif de 120 millions d'euros sur quatre saisons. C'est trop long pour Mbappé, selon Marca. Mais le directeur sportif a "de bonne sensations" pour se deux dossiers, même si l'ancien Monégasque compte prendre un temps "de réflexion". Et si la question des arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos se pose, le PSG ne veut pas que des stars "vieillissantes".

Mercato : un futur crack mondial dans le viseur

En effet, Leonardo veut construire son projet autour de jeunes joueurs talentueux. Et il envoie ses scouts à la recherche de la perle rare. Le PSG pourrait l'avoir trouvée du côté de l'Argentine. Le quotidien sportif AS révèle que les Parisiens se seraient positionnés sur un joueur qui n'aura que 16 ans en mars prochain. L'attaquant Gonzalo Sosa, qui évolue actuellement au sein des équipes jeunes du Racing Club de Avellaneda, éblouie les plus grands clubs du monde. Le PSG n'est pas seul sur le coup. Le Real Madrid, mais aussi le Bayern Munich, la Juventus et Manchester United garderaient un oeil sur Gonzalo Sosa. Le combat sera rude pour s'arracher celui que l'on annonce comme l'une des futurs grandes stars du football mondial. Et, comme pour Messi, le PSG "est assis à la table", pour reprendre les mots de Leonardo.













Par Matthieu