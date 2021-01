Ex-PSG : Thomas Meunier justifie sa mauvaise passe actuelle

Publié le 29 janvier 2021 à 18:45

Ancien latéral droit du PSG, Thomas Meunier a rejoint depuis cet été le Borussia Dortmund alors que son contrat avait expiré dans la capitale. N'ayant jamais sa langue dans sa poche, le latéral belge n'hésite pas à critiquer les gens qu'il estime le mériter mais cette fois, il n'est pas content de ses débuts à Dortmund et a tenu à le faire savoir.

Meunier regrette son manque d'apport offensif

Recruté cet été par le BvB dans l'optique de remplaçer Achraf Hakimi, l'arrière-droit belge Thomas Meunier présente les mêmes carctéristiques que son prédecesseur marocain. Solide défensivement et rapide, les deux latéraux ont une affection toute particulière pour le jeu offensif. Particpant énormément en attaque au PSG, Meunier n'a inscrit qu'un but et délivré deu passes décisives à Dortmund, le tout en 27 matchs. Une situation qui ne réjouit vraiment pas le principal intéressé qui est conscient de ses difficultés cette saison : "Il me manque des statistiques offensives, je n'ai pas fait assez offensivement. Avec une équipe comme le Borussia Dortmund, en tant que défenseur, je dois être plus impliqué offensivement. Si je reste à un but et une passe, je serai déçu, et vous le serez probablement aussi."

L'ex du PSG assure que le meilleur reste à venir

Ne se réfugiant pas derrière des excuses, l'ancien du FC Bruges avoue tout de même ne pas être au top physiquement, raison pour laquelle il pense que le meilleur reste à venir pour son aventure sur les bords de la Ruhr : "Je ne suis pas encore à 100%. Je dois devenir le Thomas Meunier que tout le monde attend. Je dois travailler sur moi-même, je le sais moi-même, car il ne s'agit pas simplement de jouer. Je veux aller de l'avant, aider l'équipe, faire la différence. " C'est également ce qu'attend de lui la presse allemande, qui ne s'est pas montrée clémente à son égard. Nul doute que le franc Meunier voudra faire taire les critiques rapidement.













Par Chemssdine