OL Mercato : Retour de Karim Benzema à Lyon, un délai fixé

Publié le 29 janvier 2021 à 20:30

L’ex-agent de Karim Benzema a annoncé son possible retour à l'OL, son club formateur, à l’issue de son contrat au Real Madrid. Karim Djaziri a insisté sur le fait que le buteur madrilène était intéressé par l’idée de finir sa carrière à l’Olympique Lyonnais. Invité à réagir à cette annonce sur RMC Sport, Adil Rami estime que l’attaquant de 33 ans doit bien choisir la période de son retour à Lyon, pour éviter que son arrivée se transforme en échec.

OL : Karim Benzema intéressé par un retour à Lyon

Karim Benzema a quitté l'OL depuis l’été 2009 pour rejoindre le Real Madrid. En fin de contrat en juin 2022 en Espagne, il est possible qu’il revienne entre Rhône et Saône, afin d’y raccrocher les crampons. Son ancien coéquipier Juninho (directeur sportif) et le président Jean-Michel Aulas y rêvent d’ailleurs. Karim Djaziri a confirmé, cette semaine, que l’avant-centre français est enclin à revenir en Ligue et à l’Olympique lyonnais. « Si Karim Benzema pense à un retour à l'OL ? Oui, il en a vraiment envie. Il m'en parle régulièrement. L’Olympique Lyonnais est dans son coeur », a confié l’ancien représentant de l’ex-Tricolore, tout en indiquant que ce dernier rêve de jouer au Groupama Stadium, le nouveau stade des Gones.

Rami conseille au buteur du Real de revenir le plus tôt possible

Adil Rami (35 ans) pense que le retour de Karim Benzema serait une belle page de l’histoire du club. Néanmoins, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille indique qu’il serait bien inspiré en revenant le plus tôt possible à l'OL. Il pourrait ainsi profiter de la présence d’une génération de joueurs d’un bon niveau. « S’il vient dans un an ou deux, il va être bien entouré avec le milieu et les attaquants qu’il y a à l’Olympique Lyonnais. Ça peut être pas mal », a-t-il recommandé.













Par ALEXIS