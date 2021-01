PSG : Réaction de Pochettino sur la fin du mercato parisien

Publié le 30 janvier 2021 à 16:30

Mauricio Pochettino s'est prononcé sur la fin du mercato au PSG, en conférence de presse ce samedi, avant le match contre le FC Lorient, dimanche (13h), lors de la 22e journée de Ligue 1.

PSG : Pochettino « focalisé sur le rendement de l'équipe »

Aucune arrivée au PSG chez les pros, lors de ce mercato hivernal qui prend fin le 1er février 2021, soit dans deux jours. Mauricio Pochettino ne veut pas entendre parler de la question et l’a esquivé face aux journalistes. « Vous me rappelez qu'il reste trois jours avant la clôture (du marché). Je suis focalisé sur le rendement de l'équipe et nos performances », a-t-il botté en touche. Plusieurs noms circulent pourtant dans la capitale. De Dele Alli (Tottenham) à Christian Eriksen (Inter Milan) en passant par Lionel Messi (FC Barcelone) ou encore Sergio Ramos (Real Madrid).

Il faut indiquer que les deux derniers dossiers sont plutôt en prévision pour l'été prochain, car le capitaine du Barça et celui du Real Madrid sont en fin de contrat en juin 2021. Par ailleurs, les Rouge et Bleu ont recruté Sekou Yansané, un attaquant de 17 ans, au Dijon FCO. Il s'est engagé jusqu’au 30 juin 2023 et joue avec les U19 parisiens.

Quelle est la situation de Fadiga et Rafinha ?

Interrogé sur la situation du jeune milieu offensif Bandiougou Fadiga (20 ans), annoncé vers le Stade Brestois en prêt, et de Rafinha (Rafael Alcántara) qui n’a pas joué la moindre minute lors des quatre derniers matchs des Parisiens, le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain a été bref. « Le club confirmera pour Fadiga s'il y a quelque chose qui se passe. Je n'aime pas trop parler individuellement de joueurs, mais on verra avec le temps comment on utilisera Rafinha », a-t-il répondu. Précisons que le milieu de terrain brésilien est arrivé à Paris, libre, l’été dernier. Il avait enchaîné 11 matchs en Ligue 1 avec Thomas Tuchel, avant l’arrivée de Mauricio Pochettino.













Par ALEXIS