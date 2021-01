LOSC Mercato : Une recrue estivale file en National (Off.)

Publié le 31 janvier 2021 à 01:15

Usman Simbakoli va finir la saison loin de Lille. Samedi soir, le LOSC a officialisé le départ de son jeune attaquant vers le Stade lavallois, pensionnaire de National.

Usman Simbakoli quitte le LOSC

Arrivé l’été dernier, Usman Simbakoli quitte déjà le Lille OSC. Samedi, le LOSC a officialisé le départ de l’attaquant de 19 ans. Le jeune avant-centre est prêté pour le reste de la saison au Stade lavallois, actuel 9e de National. Depuis sa signature, l’ancien angevin n’a été utilisé qu’avec l’équipe réserve. Il est notamment barré par la concurrence en attaque avec les Burak Yilmaz, Jonathan David et autres Yusuf Yazici. Il a signé sa première apparition dans le groupe professionnel le 6 janvier lors de la défaite de Lille contre son ancien club (1-2). En signant à Laval, le jeune attaquant espère sans doute gagner du temps de jeu et taper dans l’œil de Christophe Galtier.

D’autres départs en vue à Lille ?

Usman Simbakoli parti, le LOSC ne devrait plus enregistrer des départs. Outre son jeune buteur, le club nordiste avait laissé filer Adama Soumaoro. Le défenseur central est prêté avec option d’achat à Bologne. Fadiga Ouattara, un autre jeune attaquant, a été prêté au FC Valence. Alors que le mercato ferme ses portes dans moins de 24 heures, Christophe Galtier ne devrait plus perdre d’éléments. Annoncé sur les tablettes de Liverpool, le Néerlandais Sven Botman est parti pour finir la saison avec Lille. L’ancien de l’Ajax était cité pour compenser les nombreuses blessures en défense chez les Reds. À moins d’une dernière surprise, il devrait finir l’exercice actuel sous le maillot des Dogues. Idem pour le milieu portugais Renato Sanches et le latéral turc Zeki Celik. Leur avenir se retrouvera sans doute encore menacé l’été prochain.













Par Ange A.