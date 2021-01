LOSC : Christophe Galtier fait le point et évoque le titre

Publié le 29 janvier 2021 à 18:15

Le LOSC est bien en place sur le podium de la Ligue 1. Deuxième à égalité de points avec le PSG au classement, les Lillois avancent sereinement. Comme le souligne Christophe Galtier, ce vendredi en conférence de presse, avant le match contre Dijon.

L'essentiel de la conférence de Christophe Galtier

Christophe Galtier a débuté la conférence par le traditionnel point médical, avec deux absences notables pour le LOSC : "Jérémy pied ne sera pas convoqué pour le match face à Dijon, même s'il a recommencé les entraînements collectifs, mais pas dans leur totalité. On pense qu'il sera disponible pour le match suivant. Burak Yilmaz sera absent pour la réception de Dijon. Renato (Sanches) a fait la semaine complète." Sur le retour de Renato Sanches en tant que titulaire, il a évoqué la concurrence au milieu de terrain : "On connait tous la valeur intrinsèque de Renato, mais on connait aussi le parcours de l'équipe sans Renato. aujourd'hui, il y a une forte concurrence au milieu de terrain. Il y a une gestion à avoir."

Une déclaration visant également à maintenir ses jours sous pression. Il est revenu également une dernière fois sur la victoire contre le Stade Rennais : "On maintient une dynamique, gagner face à des concurrents directs c'est important. Battre Rennes, ce n'est lié au club, c'est d'avoir battu un concurrent direct qu'on aura plus à rencontrer. Les mettre à 9 points ce n'était pas un soulagement, mais une satisfaction."

Le LOSC candidat au titre en Ligue 1 ?

Questionné à nouveau sur ses ambitions de titre de champion de Ligue 1, Christophe Galtier a botté en touche, mais il a évoqué aussi un certain désir du public, de voir le Paris Saint-Germain, détrôné. "Je ne pense pas que les gens veulent voir spécialement, le LOSC ou l'OL dans la bataille ( au titre, ndlr). Ils veulent voir le PSG en danger sur le titre national. Ils veulent une bagarre, il n'y en a pas eu depuis un certain temps. souvent à mi-parcours, Paris avait pris ces distance. Ce n'est pas le cas cette saison, pour différentes raisons. C'est vrai que l'opinion générale trouve une certaine excitation à voir Paris titillé par deux autres équipes. Le PSG ne se détache pas ça créé un certain suspense. Moi je reste sur ce que j'ai déjà dit, je regarde ce qui se passe derrière. Parce que plus on prendra de points d'avance, mieux ça sera. Si on prend beaucoup de points d'avance, ça veut dire qu'on sera toujours à la lutte avec les parisiens ", a déclaré le coach des Dogues.













Par Hind