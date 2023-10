Les nouvelles ne sont pas bonnes à Newcastle avant l’arrivée du PSG pour la deuxième journée de Ligue des Champions.

PSG : Plusieurs absents de marque pour Newcastle face au Paris SG

Vainqueur du Borussia Dortmund (2-0), lors de la 1ère journée, le Paris Saint-Germain se déplace demain soir sur la pelouse de St James' Park pour affronter Newcastle United pour leur deuxième sortie en phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien Luis Enrique devrait se passer des services de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marco Asensio, blessés, ainsi que Kang in-Lee, aux Jeux asiatiques avec la Corée du Sud. Du côté des Magpies, son homologue Eddie Howe semble avoir encore plus de soucis à se faire.

Le technicien anglais est privé de Joe Willock, blessé depuis le début de la saison, ainsi que Harvey Barnes et Sven Botman, selon les informations de L’Équipe. Entré en jeu et sorti blessé quatre minutes plus tard ce week-end contre Burnley, Joelinton est aussi incertain pour cette rencontre, tout comme Callum Wilson, touché aux ischio-jambiers et qui avait manqué le match de ce week-end. Mais ce n’est pas tout, puisque Newcastle pourrait faire sans son maître à jouer, demain soir.

Sandro Tonali absent de l’entraînement de Newcastle

La liste des blessés s’allonge du côté de Newcastle. Après Joelinton, Sven Botman, Harvey Barnes et Callum Wilson, c’est Sandro Tonali qui pourrait rater le choc de la deuxième journée de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. À 24 heures de cette affiche européenne, le milieu de terrain de 23 ans n’a pas participé à l’entraînement collectif d’aujourd’hui.

Pour une raison encore inconnue, l’international italien, recruté cet été en provenance de l’AC Milan contre un chèque de 64 millions d’euros, ne s’est pas entraîné ce mardi matin. Grâce à son omniprésence dans le cœur du jeu, Sandro Tonali compte 95% de passes complétées dans sa moitié de terrain, et en moyenne plus de 2 ballons récupérés par match de Premier League. Son absence sera donc un sérieux coup dur pour Eddie Howe.