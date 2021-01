RC Lens : Franck Haise revoit ses objectifs après Montpellier

Publié le 31 janvier 2021 à 05:30

Le RC Lens a renoué avec la victoire samedi en dominant le Montpellier Hérault à La Mosson (1-2). Entraîneur des Sang et Or, Franck Haise s’est livré sur le principal objectif du club en cette deuxième moitié de saison.

Le RC Lens retrouve des couleurs contre Montpellier

Battu lors de la dernière journée par l’OGC Nice, le RC Lens a retrouvé le sourire samedi. En déplacement sur la pelouse du Montpellier Hérault, Lens s’est imposé (1-2). Cheick Doucouré (7e) et Gaël Kakuta (67e) ont inscrit les buts des Sang et Or. Elye Wahli a sauvé l’honneur du MHSC à domicile. Grâce à son succès, le club artésien remonte provisoirement à la 6e place de Ligue 1. Une place dont se satisfait Franck Haise. « Je suis très satisfait du résultat. Ce n’est pas facile de gagner des matches en Ligue 1. Dix victoires après 22 journées, et 34 points, pour un promu, c’est très bien pour nous », a confié le coach du RCL cité par L’Équipe.

Une place en Coupe d’Europe pour Lens ?

Alors que l’objectif initial du club était le maintien, l’entraîneur du RC Lens a revu les ambitions du club à la hausse. Désormais, il n’est plus seulement question de rester dans l’élite. Les Sang et Or veulent aller le plus haut possible au classement. « On veut continuer à bosser pour finir le plus haut possible. J’ai des joueurs et un staff qui sont ambitieux », a déclaré le technicien lensois. Victorieux de Montpellier, Lens reçoit un concurrent direct dans la course à l’Europe lors de la prochaine journée. Le club de l’Artois recevra l’Olympique de Marseille, actuel 7e de Ligue 1. Le club phocéen compte deux matchs en retard suite au report de leur rencontre contre le Stade rennais. Programmée samedi, cette affiche a été repoussée suite aux débordements des supporters marseillais.













Par Ange A.